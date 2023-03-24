Barış Karadeniz: Ayancık’ta Sel Felaketinden Sonra Verilen Hiçbir Söz Yerine Getirilmedi

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "Ayancık’ta hiçbir şey yapılmadı demeyelim ama Ayancık için verilen sözler vardı, onlar tutulmadı. Ayancık Belediyemize hibe olarak 94 milyonluk bir para biçilmişti, daha sonra bunu 28 milyona indirdiler, daha sonra 10 milyona indirdiler. Ondan sonra hiçbir ses seda çıkmadı. Orada pazar yerinin yapılması ile ilgili bir söz verilmişti. O, hibe olacaktı. Daha sonra dediler ki ‘Krediye başvurun, krediyle yapın’. Ayancık’ta sel felaketinden sonra verilen hiçbir söz yerine

MUSTAFA USTA

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "Ayancık’ta hiçbir şey yapılmadı demeyelim ama Ayancık için verilen sözler vardı, onlar tutulmadı. Ayancık Belediyemize hibe olarak 94 milyonluk bir para biçilmişti, daha sonra bunu 28 milyona indirdiler, daha sonra 10 milyona indirdiler. Ondan sonra hiçbir ses seda çıkmadı. Orada pazar yerinin yapılması ile ilgili bir söz verilmişti. O, hibe olacaktı. Daha sonra dediler ki ‘Krediye başvurun, krediyle yapın’. Ayancık’ta sel felaketinden sonra verilen hiçbir söz yerine getirilmedi" dedi.

Barış Karadeniz, 11 Ağustos 2022 yılında Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Barış Karadeniz, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"AYANCIK’TA SEL FELAKETİNDEN SONRA VERİLEN HİÇBİR SÖZ YERİNE GETİRİLMEDİ"

"Ayancık’ta hiçbir şey yapılmadı demeyelim ama Ayancık için verilen sözler vardı, onlar tutulmadı. Ayancık Belediyemize hibe olarak 94 milyonluk bir para biçilmişti, daha sonra bunu 28 milyona indirdiler, daha sonra 10 milyona indirdiler. Ondan sonra hiçbir ses seda çıkmadı. Orada pazar yerinin yapılması ile ilgili bir söz verilmişti. O, hibe olacaktı. Daha sonra dediler ki ‘Krediye başvurun, krediyle yapın’. Ayancık’ta sel felaketinden sonra verilen hiçbir söz yerine getirilmedi.

Büyükşehir belediyelerimizden Allah razı olsun, çok destek oldular. Ayancık halkının kalkınmasında, Ayancık’ın yeniden kurulmasında İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve diğer büyükşehir belediyelerimiz çok ciddi yardımlarda bulundu. Onlara da teşekkür ediyorum buradan.

"BALIKÇILIKLA İLGİLİ VEYA SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ MÜJDELİ HABERLER VEREBİLİRİZ"

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde balıkçılıkla ilgili bir komisyon kurduk. İnanın bu komisyon, son zamanlarda sektör açısından çok önemliydi. Türkiye’de bununla ilgili bir Meclis araştırma önergesi verdik. İlk başta tabii kabul görmeyecekti ama bu konunun ne kadar önemli olduğunu gören diğer partiler bu komisyona destek verdiler. Komisyonu kurduk. Salı günü komisyon çalışmalara başlayacak. Türkiye’deki su ürünleri sektörü, üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde bu sektörle ilgili bir araştırma yapılacak. Şimdi biliyorsunuz, Meclis seçime gidiyor. Seçime gitse de son kanunlar içinde balıkçılıkla ilgili veya su ürünleri sektörü ile ilgili müjdeli haberler verebiliriz. Bu komisyon da Türkiye için çok önemli bir komisyondu. Bunu başardık. 2,5 yıllık bir emek var. Türkiye’yi gezdik biliyorsunuz. Tüm sektörü taradık, özet raporumuzu oluşturduk. Bunu da Meclis’e sunduk. Bu araştırma önergesini kabul eden diğer partilere de teşekkür ediyorum. Bu sektörde bu konuda bize yardımcı olan, tüm Türkiye’nin bütün illerinden gelen sektör temsilcilerine, Ankara’da bizleri yalnız bırakmadıkları için onlara da teşekkür ediyorum.”

Anka Haber Ajansı