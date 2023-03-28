Barış Karadeniz’den Balıkçı Barınağı Tepkisi: “Artık Yapmasınlar, Bir Buçuk Ay Sonra Biz Yapacağız”

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz; Demirci Köyü’ndeki balıkçı barınağında, meydana gelen heyelanın ardından herhangi bir çalışma yapılmamasına tepki gösterdi. Karadeniz, “Biz bunu 1 buçuk yıldan beri dile getirmekten yorulduk, bıktık. Artık yapmasınlar bir buçuk ay sonra biz yapacağız. Söz veriyoruz. 1 buçuk yıldan beri söylediğimiz bir kelimenin bir damlası yapılmaz mı?” dedi.

MUSTAFA USTA

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz; Demirci Köyü’ndeki balıkçı barınağında, meydana gelen heyelanın ardından herhangi bir çalışma yapılmamasına tepki gösterdi. Karadeniz, “Biz bunu 1 buçuk yıldan beri dile getirmekten yorulduk, bıktık. Artık yapmasınlar bir buçuk ay sonra biz yapacağız. Söz veriyoruz. 1 buçuk yıldan beri söylediğimiz bir kelimenin bir damlası yapılmaz mı?” dedi.

Sinop'ta yaklaşık 2 yıl önce etkili olan kar ve yağmur yağışı sonrası Demirci köyü balıkçı barınağında meydana gelen heyelan ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "Herkese şimdiden söylüyorum orası 2 ay sonra yapılacak. Bu basiretsizlik. 1 buçuk yıldan beri söylenen şey niye yapılmadı? Ürkmüş heyelanı şu andaki hükümet yetkililerinin toplayacak gücü yoksa zaten bıraksınlar. Niye yapılmadı çünkü bu kapasiteyi göremiyorum" diye konuştu.

"DEMİRCİ KÖYÜ HALKI MAĞDUR"

Barış Karadeniz şunları söyledi:

"Biz bunu 1 buçuk yıldan beri dile getirmekten yorulduk, bıktık. Artık yapmasınlar, bir buçuk ay sonra biz yapacağız. Söz veriyoruz. 1 buçuk yıldan beri söylediğimiz bir kelimenin bir damlası yapılmaz mı? Oradaki balıkçılarımız mağdur, Demirci köyü halkı mağdur. Diyecek bir şey yok. Yapmayanlar utansın. Herkese şimdiden söylüyorum orası 2 ay sonra yapılacak. Bu basiretsizlik. 1 buçuk yıldan beri söylenen şey niye yapılmadı? Ürkmüş heyelanı şu andaki hükümet yetkililerinin toplayacak gücü yoksa zaten bıraksınlar. Niye yapılmadı çünkü bu kapasiteyi göremiyorum. Kusura bakmasınlar. Bunu söylemek zorundayım. 1 buçuk yıldan beri Meclis'e soru önergesi vererek bunu başarmaya çalıştık ama maalesef. Yapsalar teşekkür edecektik. Bu vatandaşımızın adına çıkıp ben teşekkür edecektim ama teşekkür edecek bir zamanda kalmadı artık. Biz yapacağız. Oradaki balıkçılar mağdur. Oraya gidip balıkçılara sorsanız mağdur mu değil mi anlarsınız. İktidar yetkilileri gitsin. Bir de onlar sorsun. Onları da bekliyorlar çünkü.”

Görüntü dökümü:

*Barış Karadeniz

*Demirci köyü limanından detay görüntüler (ARŞİV)

*Demirci köyü limanından drone ile detay görüntüler (ARŞİV)

Anka Haber Ajansı