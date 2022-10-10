Bariyeri Aşan Otomobil, Menfez Yanına Düştü; Babanın Kalbi Durdu, Oğlu Yaralandı

Bariyeri Aşan Otomobil, Menfez Yanına Düştü; Babanın Kalbi Durdu, Oğlu Yaralandı

BOLU'da, bariyeri aşıp, menfezin yanına düşen otomobildeki sürücü Haydar Kavi yaralanırken, babası Mehmet Kavi'nin kalbi durdu.

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)- BOLU'da, bariyeri aşıp, menfezin yanına düşen otomobildeki sürücü Haydar Kavi yaralanırken, babası Mehmet Kavi'nin kalbi durdu. Sağlık ekibi, kalbi tekrar çalıştırılan baba ile oğlunu hastaneye kaldırdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Bolu-Mudurnu yolunun Avdan köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Haydar Kavi'nin kullandığı 14 AAK 547 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak bariyeri alıp, menfezin yanına düştü. Kaza yerine ihbarla sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi, araçta bulunan, sürücünün babası Mehmet Kavi'nin kalbinin durduğunu belirledi. Kalp masajıyla kalbi tekrar çalıştırılan Mehmet Kavi ve yaralı oğlu Haydar Kavi, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Kavi'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Bariyeri Aşan Otomobil, Menfez Yanına Düştü; Babanın Kalbi Durdu, Oğlu Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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