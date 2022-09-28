Bariyerlere Çarpan Tır'ın Sürücüsü Yaralandı; Bursa- Ankara Karayolu Trafiğe Kapandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerlere çarptı. TIR sürücüsünün hafif yaralandığı kazada Bursa- Ankara karayolu Ankara istikameti, yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Bursa- Ankara karayolu Güneykestane mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Hayati Kaya (52) yönetimindeki 06 FY 4389 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü Hayati Kaya, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Bursa- Ankara karayolu Ankara istikameti, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. TIR'ın karayolundan kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı