Bartın'da Orman İşletme Şefliğine Ait Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Ulus ilçesinde, Orman İşletme Şefliğine ait kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 memur yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Ulus ilçesi Zafer köyünde meydana geldi. Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Sökü Orman İşletme Şefliğine ait orman muhafaza memuru Mikail Çelik yönetimindeki 74 AV 878 plakalı kamyonet, görev dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada şoför Mikail Çelik ile orman muhaza memuru Ferdi Bilgili ve işletme şefi Murat Çelik yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı