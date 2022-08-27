Bartın'da Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı

Bartın'da Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı

BARTIN'da yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Bartın- Amasra kara yolu tünel çıkışında meydana geldi. Amasra'ya giden Mustafa Yılmaz idaresindeki 74 DL 373 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu, karşı yönden gelen Mustafa Özkan idaresindeki 74 AAR 190 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Kerem Çelebi (20), itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kerem Çelebi ile diğer yaralılar Mustafa Yılmaz, Mustafa Özken, Enes Okuyucu ve Bera Okuyucu hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)

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Bartın'da Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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