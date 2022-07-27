Başakşehir'de Devrilen Beton Mikserinin Şoförü Ağır Yaralandı

Ahmet YEŞİLMEN - Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA)- BAŞAKŞEHİR'de beton mikseri devrildi. Araçta sıkışan şoför Sinan Gürsoy, ağır yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir çıkışında saat 09.00 sıralarında Sinan Gürsoy idaresindeki 73 FE 684 plakalı beton mikseri, yol kenarına devrildi. Gürsoy sürücü kabininde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Gürsoy'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralı şoförün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı