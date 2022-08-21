Başına Yorgun Mermi İsabet Eden 10 Yaşındaki Musa Yaralandı
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde evinin önünde oturan Musa İlter (10), başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.
Selda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde evinin önünde oturan Musa İlter (10), başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.
Olay akşam saatlerinde Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta meydana geldi. Kartepe'de yaşayan dedesini ziyarete gelen Musa İlter, evlerinin önünde dedesinin yanında oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Yakınları, çocuğu Kartepe'de bulunan özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Musa, Gebze'de bulunan özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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