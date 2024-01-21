Başkan Akay: "Birlikte Yöneteceğiz Birlikte Başaracağız"

Başkan Akay: "Birlikte Yöneteceğiz Birlikte Başaracağız"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Genel Merkezi tarafından yapılan 2024 yerel seçimlerine yönelik gerçekleştirdiği memnuniyet anketlerinde Seyhan Belediyesi’nin en başarılı beş CHP’li belediye arasına girmesinin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Genel Merkezi tarafından yapılan 2024 yerel seçimlerine yönelik gerçekleştirdiği memnuniyet anketlerinde Seyhan Belediyesi’nin en başarılı beş CHP’li belediye arasına girmesinin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

2019 seçimlerinden sonra “Birlikte Yöneteceğiz Birlikte Başaracağız” sloganıyla göreve başladıklarını dile getiren Başkan Akay, “Halkımızla birlikte yönettik ve birlikte başardık. Bu gurur ve mutluluk hepimizin. Geride kalan beş yıllık dönemde Seyhan’ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek, Seyhanlı hemşehrilerimizin daha mutlu, huzurlu ve refah içerisinde yaşamasını sağlamak için doğumdan ölüme her anlarında yanlarında olduk. Onların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda en iyi hizmeti üretmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalıştık. Bundan sonraki dönemde de yine halkımızın desteğiyle çok daha iyisini yine birlikte yapacağız” dedi.

Anka Haber Ajansı

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