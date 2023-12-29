Başkan Batur, Chp İlçe Örgütleriyle Kucaklaştı

Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur, CHP İzmir ilçe örgütleri turunu tamamladı. Tüm ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Batur, çalışmaların örgütle birlik ve beraberlik içinde yürütüleceğini belirterek, “Birlikte İzmir anlayışıyla çıktığımız bu yolda, örgütten aldığımız güçle İzmir’de her kesimden en yüksek oyu alacağıma eminim” diye konuştu.

Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur, CHP ilçe örgütleri turunu tamamladı. İlçe örgülerini tek tek ziyaret eden Batur partililerle bir araya gelerek, bölgelerin sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını dinledi.

Başkan Abdül Batur CHP Kınık, Bergama, Dikili, Aliağa, Foça, Menemen, Kiraz, Beydağ, Ödemiş, Tire, Bayındır, Selçuk, Torbalı, Menderes, Karaburun ve Çeşme ilçe başkanlıklarına da giderek, örgüt ziyaretleri turunu tamamladı. Her ilçe başkanlığında partililerle bir araya gelerek, bölgelerde yaşanan sıkıntıları ve ihtiyaçları dinleyen Batur, ilçe örgütlerinin çok önemli olduğuna dikkat çekti. Batur, “Bir belediye başkanının, örgütle uyumlu çalışma yapmazsa hiçbir şansı olmaz. Örgütümüz olmazsa hiçbir şey olmaz. Önümüzde sonuçları çok önemli olan, çok kritik bir seçim süreci var. Örgütümüzün çalışmaları çok önemli. Sonuçta kim aday olursa olsun seçime örgütümüzle birlikte girilecek. Ben her zaman örgüte önem veren bir belediye başkanı oldum. Örgütle bir arada, omuz omuza çalışmayı benimsedim. Örgütü arkasına alan belediye başkanı ihtiyaç duyacağı güce ulaşır ve en önemlisi de başarı gelir; çünkü belediyenin yaptığı çalışmaları vatandaşa en iyi anlatacak örgütümüzdür. Bundan sonraki süreçte de hizmetlerime aynı anlayışla devam edeceğimden en küçük bir kuşkunuz olmasın” dedi.

“TECRÜBELİYİM, BEN BU İŞİ YAPARIM"

Konak Belediye Başkanlığına aday olurken, “Hizmet etmeye geliyorum” dediğini hatırlatan Batur, “Bu anlayışla görevi teslim aldım ve Konak’taki beş yıllık sürecimde de şehrime hizmetimi hiç aksatmadım. Konak’ın kentsel dönüşüm planlarını hazırladık. 600 hektarlık alanın değişim ve dönüşüm planını yaptık. Bu, gelecek günlerde Konak’ın çehresi değişecek demek. Bu planlar hem Konak için hem de İzmir için önemli; çünkü şehrimizin çehresi de bu planlarla değişecek. Narlıdere’deki değişimi tüm İzmirli hemşehrilerim bilir. Ben İzmir’i, İzmir beni tanıyor. Şimdi belediyecilikteki tecrübemi İzmir’e yansıtmak için, İzmir’e hizmet etmek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldum. Tecrübeme güveniyorum. Eğer aday ben olursam, güzel İzmir’imize hizmet etmekten büyük bir onur duyacağım. Ben bu işi yaparım. Seçimde de örgütten aldığımız güçle İzmir’de her kesimden en yüksek oyu alacağıma eminim” diye konuştu.

Örgüt ziyaretlerinde ilçe ilçe bölgelerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını da tespit ettiklerini söyleyen Batur, “Tüm ilçelerimizin ihtiyaçlarına göre çalışmalarımızı ve projelerimizi planlıyoruz. Seçim sürecinden sonra da örgütlerimizle birlikte uyum içinde çalışarak İzmir’e hizmet edeceğiz” dedi.