Başkan Batur: Muhtarlarımız Her Türlü Övgüye Layık

Konaklı muhtarlarla bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Konak’taki muhtarlarımız her türlü övgüye layık. Çok güzel işler yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz, birlikte çalışacağız” diye konuştu. Buluşmaya, CHP’nin birinci bölge milletvekili adayları Ednan Arslan ve Devrim Barış Çelik de katıldı.

Konaklı muhtarlarla bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Konak’taki muhtarlarımız her türlü övgüye layık. Çok güzel işler yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz, birlikte çalışacağız” diye konuştu. Buluşmaya, CHP’nin birinci bölge milletvekili adayları Ednan Arslan ve Devrim Barış Çelik de katıldı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak bölgesi muhtarlarıyla bir araya geldi. Buluşmaya, CHP İzmir 1. Bölge Milletvekili adayları Ednan Arslan ve Devrim Barış Çelik ile CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından da katıldı. Batur, muhtarların mahallelerde yaşanan sıkıntıları ve vatandaşların taleplerini aktardığı buluşmada söylenenleri tek tek not ederken milletvekili adayları Arslan ve Çelik de CHP iktidarında yapılacak muhtarlık çalışmalarını aktardı.

Başkan Abdül Batur, Konaklı muhtarları Aydın Erten Rekreasyon Alanı’nda ağırladı. Ednan Arslan ve Devrim Barış Çelik’in de katıldığı buluşmada muhtarların belediyenin mahallelerdeki gözü kulağı olduğunu ifade eden Batur, Konaklı muhtarların çok çalışkan olduğunu vurguladı.

“14 MAYIS, ÜLKENİN GELECEĞİ”

Konaklı muhtarlarla uyum içinde çalıştıklarını belirten Batur, “Muhtar kardeşlerimiz mahallesine, bölgesine hâkim; ne istediğini, ne yapılması gerektiğini, önceliklerini bilen arkadaşlarımız. Konak’taki muhtarlarımız her türlü övgüye layık. Yaptığınız çalışmalar nedeniyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel işler yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz, birlikte çalışacağız” diye konuştu. 14 Mayıs’ın Türkiye’nin varoluş seçimi olduğunu söyleyen Batur, “14 Mayıs, bu ülkenin geleceği. Sizlere de büyük görevler düşüyor. Sizlere inanıyor, güveniyoruz” dedi.

“MUHTARLARIN İŞ YÜKÜ ÇOK FAZLA”

CHP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Ednan Arslan ise muhtarlığın büyük özveri istediğini söyleyerek, “Mahallenin her türlü sorunuyla kendi derdiniz gibi ilgileniyorsunuz, sizlere çok teşekkür ediyorum. Günümüz şartlarında çok zor bir iş yapıyorsunuz, büyük sıkıntılarınız var. Muhtarlarımızın iş yükü çok fazla. Genel Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da söylediği gibi, muhtarlarımızın çalışma koşullarını mutlaka düzelteceğiz. Kentin yönetimine muhtarları katacağız. Muhtarların belediye meclisinde, mahalleleriyle ilgili konularda hem söz hem oy hakkı olmasını sağlayacağız” dedi. Arslan, Türkiye’nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönmesi gerektiğini belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesine uygun bir yönetimle idare edilmemiz gerekiyor. Bu ülkeye hesap veren bir iktidar öneriyoruz. Bizim mütevazı, içimizden olan, bizim gibi olan, boğazından kul hakkı geçmemiş bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Ülkemiz bunu fazlasıyla hak ediyor. Öyle bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Atatürk’ün Çankaya Köşkü’ne çıkacak, herkese eşit mesafede hizmet götürecek, ülkenin birliği, beraberliği huzuru için çalışacak” diye konuştu.

“DESTEĞİNİZ ÇOK ÖNEMLİ”

CHP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Devrim Barış Çelik de CHP iktidarında muhtarlıkla ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Muhtarlık Yasası hazırlanacağını söyleyen Çelik, “Bu yasadan sonra yeniden teşkilatlanma sağlayacağız. Muhtarlarımız kendi yasalarını, sınırlarını, yeterliliklerini, haklarını bilecek. Bütçesiyle özel alanını yönetmeye başlayacak. Mahalleyle ilgili kararlar için belediye meclislerine katılacak” dedi. Yönetmeyi kolaylaştırmak adına muhtarların yardımcı personele sahip olmasını sağlayacaklarını da söyleyen Çelik, Muhtarlar Birliği kurulacağını da sözlerine ekledi. Çelik, seçim sürecinde muhtarların sağlayacağı desteğin çok önemli olduğunu da vurguladı.

Anka Haber Ajansı