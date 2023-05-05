Başkan Batur: "Oy Vereceğiz, Bu Düzeni Değiştireceğiz"

Konak’ı sokak sokak gezerek vatandaşla kucaklaşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, seçim öncesi İzmirlinin nabzını tuttu. Başkan Batur, “Konaklı hemşerimizin 13. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na güveni tam. Vatandaşımız, ‘Oy vereceğiz bu düzen değişecek’ diyor. 14 Mayıs’ta sandığa giderek, sandıklara sahip çıkarak bu düzeni değiştireceğiz. Sandığa giderek çocuklarımız, torunlarımız için güzel bir gelecek kazanacağız. 14 Mayıs’tan sonra Türkiye’ye bahar gelecek, herkesin yüzü gülecek” dedi.

Konak’ı sokak sokak gezerek vatandaşla kucaklaşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, seçim öncesi İzmirlinin nabzını tuttu. Başkan Batur, “Konaklı hemşerimizin 13. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na güveni tam. Vatandaşımız, ‘Oy vereceğiz bu düzen değişecek’ diyor. 14 Mayıs’ta sandığa giderek, sandıklara sahip çıkarak bu düzeni değiştireceğiz. Sandığa giderek çocuklarımız, torunlarımız için güzel bir gelecek kazanacağız. 14 Mayıs’tan sonra Türkiye’ye bahar gelecek, herkesin yüzü gülecek” dedi.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine sayılı günler kala saha çalışmalarına hız veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yoğun programına Altıntaş ve Betonyol’da esnaf ziyaretiyle devam etti. Başkan Batur, bölgedeki vatandaş ve esnafın talep ve sorunlarını CHP İzmir Milletvekili Adayı Ednan Arslan, CHP İl Saymanı Celal Yıldız, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, ilçe yöneticileri ve Konak Belediyesi Meclis üyeleriyle birlikte dinledi.

Her gittikleri yerde vatandaştan duydukları cümlenin “Oy vereceğiz, bu düzen değişecek” olduğunu söyleyen Başkan Batur, “14 Mayıs’ta sandığa giderek, sandıklara sahip çıkarak bu düzeni değiştireceğiz” dedi.

“KONAKLILARIN KILIÇDAROĞLU’NA GÜVENİ TAM”

Halkın artık kararını verdiğini ve bu düzeni değiştireceğini vurgulayan Başkan Batur, “Hemşerilerimiz bizi görünce kucaklıyor, bağrına basıyor. Gösterilen bu ilgi, yüzlerdeki gülümseme, ülkemize gelecek baharın müjdecisi. Konaklı hemşerimizin 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na güveni tam. 14 Mayıs’ta sandığa gideceğiz. Burada hepimize çok büyük sorumluluk düşüyor. Sandıklara sahip çıkacağız. O sandıklarda çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği var. Sandığa sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmak, Cumhuriyet’imizin değerlerine sahip çıkmak demek. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanı’mız olacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın. 14 Mayıs’tan sonra Türkiye’ye bahar gelecek, herkesin yüzü gülecek” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı