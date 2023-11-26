Başkan Batur Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Kadına Şiddet Ve Tacizi Önleme Politika Belgesine İmza Attı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ne imza attı. Konak’ta kadına yönelik şiddetin önlenmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını ve Konak Belediyesi'nde kadına şiddetin işten atılma sebebi olduğunu hatırlatan Batur, “Bu çağ dışı, ülkemize, insanımıza, insan onuruna hiç ama hiç yakışmayan sorunun ortadan kaldırılması için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız” diye konuştu.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ne imza attı. Konak’ta kadına yönelik şiddetin önlenmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını ve Konak Belediyesi'nde kadına şiddetin işten atılma sebebi olduğunu hatırlatan Batur, “Bu çağ dışı, ülkemize, insanımıza, insan onuruna hiç ama hiç yakışmayan sorunun ortadan kaldırılması için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız” diye konuştu.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Genel Merkezi’nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yerel yönetimlere gönderdiği Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ni imzaladı. Konak’ta göreve geldiği günden bugüne kadına yönelik şiddete karşı çalışmalar yapan Başkan Batur belgeyi imzalayarak, Konak Belediyesi’nin kadın çalışanlarına bir kez daha “şiddete karşı yanınızdayım” sözü verdi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) işyerinde şiddetin önlenmesine dair 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi (ILO C190) ve 206 sayılı Tavsiye Kararı’nın maddelerini hayata geçirmek amacıyla hazırlanan politika belgesine hiç zaman kaybetmeden imza verdi. Batur, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bu çağ dışı sorunun tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara Konak Belediyesi olarak büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Biz Konak’ta göreve geldiğimiz günden itibaren kadına yönelik şiddete karşı birçok çalışma yaptık. Önemli katılımcıların desteğiyle çalıştaylar düzenledik. Semt merkezlerimizde avukatlarımız ve psikologlarımızla Konaklı kadınların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptık. Şiddete uğrayan kadınlara hem hukuki hem psikolojik destek çalışmaları yürüttük. Geçtiğimiz mart ayında da özellikle kadına yönelik şiddete karşı çalışmalar yürütecek Kadın ve Sosyal Politikalar Merkezi’mizi kurduk. Bilim insanlarımızla, akademisyenlerimizle, Konaklı kadınlarla birlikte bu çağ dışı sorunun ortadan kalkması için çabalıyoruz” dedi.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA”

İlçede sorunun çözümü için çalışırken, personelin çoğunun kadın olduğu, kadın müdür sayısının dikkat çektiği ve bir kadın başkan yardımcısının bulunduğu Konak Belediyesi çalışma ortamına da aynı hassasiyetle yaklaştıklarını vurgulayan Batur, sendikalarla yaptıkları sözleşmelerde kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık sağlayan maddeleri kabul ettiklerini ve uyguladıklarını belirtti. Konak Belediyesi’nde kadına şiddetin sözleşmelerle işten atma sebebi olarak kabul edildiğini anımsatan Batur, “Belediyemizde kadına yönelik şiddete karşı uygulamalarımız, çalışmalarımız zaten vardı. Örneğin, belediyemiz çatısı altında kadına şiddette asla müsaade etmeyeceğimizi göstermek için DİSK’le imzaladığımız sözleşmemize, kadına şiddetin işten atılma sebebi olduğuna ilişkin madde koyduk. Bu nedenlerle partimizin gönderdiği politika belgesine hızla imzamızı verdik. CHP’nin bu hassasiyeti ve kadına yönelik şiddete karşı yaptığı tüm çalışmalar ülkemiz için, ülkemiz kadınları için çok önemlidir. Atılan bu son adımda çok dikkate değer bir çalışmadır. Biz de bu çağ dışı, ülkemize, insanımıza, insan onuruna hiç ama hiç yakışmayan sorunun ortadan kaldırılması için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız” diye konuştu.

YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi, yerel yönetimlerden İstanbul Sözleşmesi ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve diğer mevzuat hükümlerinin öngördüğü toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik düzenlemeleri esas almasını istiyor. Belgeyi imzalayan yerel yönetimler her türlü ayrımcılığın karşısında durarak, yerel eşitlik eylem planı hazırlayıp hayata geçirmeyi, belediye çalışanlarına farkındalık ve bilinçlendirme amaçlı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri düzenlemeyi, işyerinde şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için şiddet mağduru çalışanı gözetmeyi kabul ediyor. Kadına yönelik cinsel taciz ve saldırı vakalarında adli makamlara yansıyan durumların esas kabul edilerek, gerekli tedbirlerin alınmasını ve gizlilik esasına göre hareket edilmesini isteyen belgeyi imzalayan yerel yönetimlerin şiddet mağduru çalışana, talep edilmesi halinde, hukuki ve psikolojik destek sağlaması gerekiyor. Belediye çalışanlarının istihdamında yüzde 50 cinsiyet kotasını hedef olarak sunan belge, 7- 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadele Günü etkinliklerine katılan kadın personele işi aksatmamak kaydıyla idari izin verilmesini de öneriyor.

Anka Haber Ajansı