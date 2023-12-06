Başkan Engin’den Özgür Özel’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Narlıdere İlçe Örgütü ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel’e eşi İlke Engin ve CHP Narlıdere İlçe Örgütü ile birlikte hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, Meclis Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları ile partililerin yer aldığı ziyarette, Genel Başkan Özgür Özel’e Narlıdere’de yürütülen projeler hakkında bilgi de verildi.

PROJELERİ ANLATTI

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Genel Başkan Özgür Özel’e CHP Narlıdere İlçe Örgütü olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını ifade ederek, “100 yıllık Cumhuriyet Halk Partimizin 8.Genel Başkanı olan Sayın Özgür Özel’e ilçe örgütümüzle birlikte üstlendiği bu önemli ve kutsal görevde başarılar diledik. Ayrıca Genel Başkanımıza Narlıdere’mizde yaptığımız projeleri anlatma fırsatı da bulduk. Hayata geçirdiğimiz Yukarıköy Projemizi, tamamlanmak üzere olan Pir Sultan Abdal Yaşam Vadimizi, 4’üncü şubesini açmaya hazırlandığımız Nar Çiçekleri Anaokullarımızı ve temelini attığımız Narlıdere Tenis Kulübü Projemizi Sayın Özgür Özel ile paylaştık. Genel Başkanımıza nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, bir kez daha görevinde başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı