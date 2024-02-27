Başkan Kırgöz Baba Ocağı Salihler’e 1300 Araçlı Konvoyla Çıkarma Yaptı

CHP Dikili Belediye Başkan Adayı ve mevcut Başkan Adil Kırgöz, Salihler Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Kırgöz, “Yeni dönemde de güzel Dikili’mizin her bir köşesinde hizmet seferberliğimiz devam edecek” dedi.

CHP Dikili Belediye Başkan Adayı ve mevcut Başkan Adil Kırgöz, Salihler Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Kırgöz, “Yeni dönemde de güzel Dikili’mizin her bir köşesinde hizmet seferberliğimiz devam edecek” dedi.

Yerel seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Dikili’nin CHP’li Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Adil Kırgöz, doğup büyüdüğü, çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği Salihler Mahallesi’nde hemşehrileri ile bir araya geldi.

Dikili Nazım Hikmet Parkı’nda buluşup 1300 araçtan oluşan konvoy eşliğinde CHP Dikili İlçe Örgütü, Belediye Meclis Üyesi Adayları, çok sayıda vatandaşla Salihler Mahallesi’ne gelen Başkan Kırgöz, hemşehrilerinin yoğun sevgi gösterileriyle karşılaştı.

CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı’nın konuşmasından sonra coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Kırgöz, “Bugün baba ocağım, doğup büyüdüğüm, gençliğimin geçtiği Salihler Mahallesi’nde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Her geçen gün gücümüze güç katıyoruz. Bizleri samimiyetle bağrına basan siz değerli hemşehrilerime, bugün de bizleri yalnız bırakmayan Dikili sevdalılarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönemde de güzel Dikili’mizin her bir köşesinde hizmet seferberliğimiz devam edecek” dedi.

Anka Haber Ajansı