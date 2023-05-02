Başkan Selvitopu: "Projelerimiz Hızla İlerliyor"

Karabağlar Belediye Meclisi’nin mayıs ayı toplantısı, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Saadet Partisi’nin ilçe başkanı Mustafa Özkurt, ilçe yöneticileri Necati Tağaç, Şener Uzun ve Celal Karabalık, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Nursal Tanrıverdi ile ilçe yöneticisi Uğur Durmaz da katıldı.

Karabağlar Belediye Meclisi’nin mayıs ayı toplantısı, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Saadet Partisi’nin ilçe başkanı Mustafa Özkurt, ilçe yöneticileri Necati Tağaç, Şener Uzun ve Celal Karabalık, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Nursal Tanrıverdi ile ilçe yöneticisi Uğur Durmaz da katıldı.

Toplantının açılışında belediye çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Selvitopu, Çalıkuşu Semt Merkezi inşaatının tamamlandığını ve çevre düzenlemesi yapıldığının söyledi. Başkan Selvitopu, burada Zabıta Müdürlüğü Gece Ekipleri’nin bulunduğu binanın kaldırıldığını bildirdi.

Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının hızla devam ettiğini belirten Başkan Selvitopu, “Hedefimiz İzmir’e örnek oluşturacak bu merkezi, Cumhuriyet’imizin 100. yılı olan 2023 içinde tamamlamak. Beton işleri büyük ölçüde tamamlandı. Çelik imalat işleri devam ediyor. Bunlar fabrikada imal edilip monte edilecek ve merkez inşaatı hızla tamamlanmış olacak. Çocuklarımız, gençlerimiz, her yaştan insanımız spor yapma olanağına kavuşacak. Yeşilyurt’taki futbol sahamızın yenilenmesi ve daha kullanışlı hale getirilmesiyle ilgili de proje çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

PARKLAR YENİLENİYOR

Park yenilemelerinin belirlenen program kapsamında devam ettiğini söyleyen Başkan Selvitopu, “Parklarımızı günün koşullarına uygun hale getiriyoruz. Birini yeniledikten hemen sonra diğerlerine el atıyoruz. Özellikle çocuk oyun alanlarını modernleştiriyoruz. Havaların yağışlı olması nedeniyle budama ve kosa ihtiyaçları arttı. Önümüzdeki günlerde ekipler oluşturarak bu sorunları gidereceğiz” diye konuştu.

Başkan Selvitopu, asfalt plentinin yenilenmesinin ardından geçen haftadan itibaren asfaltlama çalışmalarının başladığını belirterek, “Muhtarlarımızın öncelikli olarak belirledikleri sokaklara girmeye başladık. Çalışmalarımız sezon bitene kadar yoğun şekilde devam edecek. Bunun için gerekli alımları yaparak, bütüm ve malzeme stokladık. Sezon boyunca mümkün olduğunca çok sokakta asfaltlama çalışması gerçekleştireceğiz” dedi.

YEŞİLYURT HAZİRANDA

Yeşilyurt Pazaryeri’nin baştan sona yenilenerek kapalı hale getirilmesi için yapım ihalesine 14 Haziran’da çıkılacağını belirten Başkan Selvitopu, “Resmi olarak süreç başladı. İnşaat tamamlanıncaya kadar pazarın kurulacağı geçici alanla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Selvitopu, bugüne kadar deprem bölgesine 7,5 milyon liralık yardımda bulunduklarını, bölgeden Karabağlar’a gelenlere de kaymakamlıkla iletişim halinde destek verdiklerini söyledi.

Başkan Selvitopu, 14 Mayıs seçimlerinin ülke ve İzmir için hayırlı olmasını da diledi.

“BANKA BORÇLARIMIZI SIFIRLADIK”

Başkan Selvitopu’nun konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda, belediye bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü’nün kurulması oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde 151milyon 192 bin 479 liralık kredi kullanılması için Başkan Selvitopu’na oybirliğiyle yetki verildi. Başkan Selvitopu, bu yetkinin beklenmeyen ekonomik krizlere hazırlık için alındığını belirterek, “Daha önce de bu yetkiyi aldık ve kredi kullanmadık. Banka borçlarını sıfırlamış bir belediyeyiz. Ancak mevzuat gereği de bu yetkiyi almamız gerekiyor” dedi.

Toplantıda, 2022 yılı kesin hesap cetvelleri de kabul edildi.

Anka Haber Ajansı