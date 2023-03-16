Başkan Selvitopu'ndan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'na “Hayırlı Olsun” Ziyareti

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret eden Başkan Selvitopu, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ülkeye ve millete yarar getirmesini diledi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret eden Başkan Selvitopu, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ülkeye ve millete yarar getirmesini diledi.

Karabağlar Belediyesi'nin, deprem felaketlerinin ardından afet bölgesinde yürüttüğü çalışmalar ve vatandaşlara sağlanan destekler hakkında Kılıçdaroğlu'nu bilgilendiren Başkan Selvitopu, “Bu sıkıntılı süreci dayanışmayla aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca deprem bölgesinden Karabağlar'daki yakınlarının, tanıdıklarının yanına gelen binlerce insanımız var. Onların da yanında olmaya, taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz” dedi.

Başkan Selvitopu, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin yapımını hızla sürdürdüklerini vurgulayarak, “Bu merkezimiz, İzmir'in en büyük spor tesislerinden biri olacak. Yapımını kısa süre içinde tamamlayacağız. Umarım açılışını da 13. Cumhurbaşkanımız olarak siz yaparsınız” diye konuştu.

Başkan Selvitopu ziyarette ayrıca, açılışını Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği Mobilya Akademi'nin çalışmalarını anlatma olanağı da buldu. Selvitopu, Kılıçdaroğlu’na Mobilya Akademi'de istihdam edilen Karabağlarlı mobilya ustalarının el işçiliğiyle yaptıkları oyma kaseyle, Kavacık Kadın Üretim Kooperatifi'nin ürünlerinden takdim etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaretten ve “hayırlı olsun” dileğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Başkan Selvitopu'na çalışmalarında başarılar diledi.

Anka Haber Ajansı