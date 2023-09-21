Başkan Soyer, Aslanoğlu'na Ziyaret Etti: “Başka Bir Türkiye'nin Mümkün Olduğunu Göstereceğiz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni seçilen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve yönetimini ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, “Başka bir Türkiye’nin mümkün olduğunu göstereceğiz. Bunu bir başka şehirden beklemiyoruz. Herkes İzmir’den bekliyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni seçilen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve yönetimini ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, “Başka bir Türkiye’nin mümkün olduğunu göstereceğiz. Bunu bir başka şehirden beklemiyoruz. Herkes İzmir’den bekliyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen pazar günü yapılan seçimi kazanan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve yönetimini makamında ziyaret etti.

Yaklaşan yerel seçim sürecinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinin yapıldığı toplantıda konuşan Başkan Tunç Soyer, “Türkiye yerel seçime gidiyor ve çok zor bir dönemde gidiyor. Böyle bir dönemde onlara tekrar umut olmak mecburiyetindeyiz. Sorumluluklarımız çok büyük, hep beraber üstleneceğimize kuşkum yok. Mutlaka bunun üstesinden geleceğiz, başka bir Türkiye’nin mümkün olduğunu göstereceğiz. Bunu bir başka şehirden beklemiyoruz. Herkes İzmir’den bekliyor. Zor bir dönemde birlikte çalışacağız. İvmenin artacağı döneme giriyoruz. 31 Mart’a kadar bizi olağanüstü bir tempo bekliyor” dedi.

Anka Haber Ajansı