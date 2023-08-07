Başkan Tekin, Chp Lideri Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Başkan Tekin, genel merkezde bir dizi görüşme daha gerçekleştirdi.

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Başkan Tekin, genel merkezde bir dizi görüşme daha gerçekleştirdi.

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Ankara’ya giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Ayrıca bir dizi görüşmede daha bulunan Başkan Tekin’e bu ziyaretlerine Belediye Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Özkan Yıldız, Çağlar Albayrak, CHP Belediye Meclis Üyeleri Mesut Güler ve Özkan Altun ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin de eşlik etti. Başkan Tekin, Kılıçdaroğlu’na Torbalı’da yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Oldukça olumlu bir şekilde tamamlanan görüşmede ayrıca CHP Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı Ahmet Akın da yer aldı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN TORBALI’YA SELAM

Ziyarete dair fotoğrafları sosyal medya hesaplarından “Ankara’dayız” notuyla paylaşan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret ederek, şu ana kadar yapmış olduğumuz hizmetleri, yapımı devam eden ve hayata geçireceğimiz projelerimizi anlatıp, kıymetli hemşerilerimizin selamını ilettik. Sayın Genel Başkanımızın da tüm Torbalı Halkına selamları var. Kendilerine nazik ev sahipliği, yakın ilgi ve alakaları için teşekkürlerimi arz ederim” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Başkan Tekin, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Ahmet Akın ile de ayrıca görüşerek projelerinden söz etti.

Anka Haber Ajansı