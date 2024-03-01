Başkan Tugay: "Chp’nin Ortaya Koyduğu Değişimi Destekleyin"

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Ege Bölgesi Diyarbakır Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği buluşmaya katıldı. Başkan Tugay, “Sizden ricam bu dönemde sandıkta CHP'nin ortaya koyduğu değişimden yana olun. Değişimin temsilcisi olarak gösterilen adaylara destek verin. Alnımız açık şekilde bu sınavı tamamlarsak sizin için de ülkemiz için de güzel bir yol açmış olacağız” dedi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Ege Bölgesi Diyarbakır Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği buluşmaya katıldı. Başkan Tugay, “Sizden ricam bu dönemde sandıkta CHP'nin ortaya koyduğu değişimden yana olun. Değişimin temsilcisi olarak gösterilen adaylara destek verin. Alnımız açık şekilde bu sınavı tamamlarsak sizin için de ülkemiz için de güzel bir yol açmış olacağız” dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Ege Bölgesi Diyarbakır Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği buluşmada yurttaşlarla bir araya geldi. Bayraklı Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda renkli anlar yaşandı. Davul zurna eşliğinde çekilen halaya Başkan Tugay da eşlik etti. Fotoğraf çekmek isteyenleri kırmayan Tugay, masaları da tek tek dolaşarak hemşehri derneklerinin üyeleriyle sohbet etti.

“SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETEN BAŞKANLAR OLACAĞIZ”

Başkan Cemil Tugay, ülkede ve dünyada siyasetinin beklentileri karşılamaktan, sorunları çözmekten uzak olduğunu söyledi. Tugay, şöyle konuştu:

“Son seçimlerin ardından CHP içerisinde bir yenilenme olması gerektiğine dair görüşler ortaya çıktı. Bizler de onların verdiği kararın doğru olduğuna inandık ve yanlarında yer aldık. Şimdi halkımız tarafından bunun doğru anlaşılması lazım. Bizler bulunduğumuz makamları keyfi kullanan insanlar değiliz. CHP bu dönemde belediye başkan adayları gösterirken yeni insanları tercih etti. Eğer halkımız takdir ederse ve göreve gelirsek daha fazla çalışan, sorunları çözen, her türlü derde kulak veren, birikmiş sorunlara çözüm üreten başkanlar olacağız. Güzel çalışmalar hayata geçirdiğimiz zaman yurttaşlar da değişimin ülkeye fayda sağladığını görecek. Türkiye’de de değişim başlayacak. Türkiye’nin siyasi ortamının tüm vatandaşların eşit görüldüğü, kimsenin ayrıştırılmadığı, toplumun içerisinde yaşarken hiçbir şekilde inancı, siyasi düşüncesi ile dışlanmadığı bir dönem olsun.”

TEMİZ SİYASETİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, temiz siyasetin önemine dikkat çekti. Yurttaşların takım tutar gibi parti tutmaması gerektiğini vurgulayan Tugay, “Sizden ricam bu dönemde sandıkta CHP'nin ortaya koyduğu değişimden yana olun. Değişimin temsilcisi olarak gösterilen adaylara destek verin. Alnımız açık şekilde bu sınavı tamamlarsak sizin için de ülkemiz için de güzel bir yol açmış olacağız. Seçmenin doğru değerlendirme yapması için süre var. Bu süre zarfında bizler de kendimizi, projelerimiz anlatacağız. Dilerim ki 1 Nisan'da sonra bizler bu şehre verdiği sözleri tutmaya hazır belediye başkanları olarak huzurunuza çıkarız” dedi.

“LÜTFEN KARARINIZI VERİRKEN İYİ DÜŞÜNÜN”

Bir öğretmen çocuğu olduğunu ve bulunduğu konuma gelmesini demokrasiye borçlu olduğunu vurgulayan Tugay, “Birileri bizi torpil yaparak bir yerlere getirmedi. Ne yaptıysak emeklerimizle yaptık. Emeğimizi destekleyenler vardı. Namuslu, temiz, dürüst insanlar olduk. Ülkemizi, insanlarımızı sevdik, haksızlıklara karşı mücadele ettik. Millet adına, halk adına başarılı olmalıyız. Bizler gibi insanlar başarılı olmazsa bunun faturası bu ülkeye ağır olur. Bizden çok daha fazla bedel öder bu ülke. Lütfen kararınızı verirken iyi düşünün. Diliyorum ki bu halkın çocukları, bu milletin çocukları bu görevin altından başarıyla kalkar. Ondan sonra derin bir soluk alır geleceğe doğru yürürüz. Ülkemiz için birlik beraberlik diliyorum. İyi günlerde her zaman hep beraber olmayı diliyorum” diye konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI VERİLDİ

Ege Bölgesi Diyarbakır Dernekleri Federasyon Genel Başkanı Doç. Dr. Ahmet Alınca da “Sadece İzmir’de değil Ege’de yaşayan Diyarbakır’dan pek çok kişiye ulaşmayı hedefledik. Tüm derneklerle buradayız. Yaklaşan seçim sürecinde dayanışma ve tanışma gecesi yapmak istedik. Başkanlarımızla bir arada olmaktan onur duyuyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir seçim dönemi yaşanmasını diliyoruz” dedi.

Programda Başkan Tugay'a “Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarları ve Sanatçılar” kitabı hediye edildi.

Anka Haber Ajansı