Başkan Tugay: Demokratik Kitle Örgütleriyle Çalışmayı Önemsiyoruz

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir Tarım Grubu (İTG) ile bir araya geldi. İzmir’in üretim kapasitesinin yeterince değerlendirilmediğine dikkat çeken Tugay, çiftçiyi üretim, pazarlama ve markalaşma süreçlerinde destekleyeceklerini, tüketicinin bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirmesi için teşvik edeceklerini söyledi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, yerel seçim çalışmaları kapsamında İzmir’in tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcilerini bir araya getiren İzmir Tarım Grubu ile toplantı yaptı. İzmir’in tarım potansiyelinin konuşulduğu toplantıda, Ege Bölgesi’nin tarım havzalarının verimliliğine dikkat çeken Tugay, “İzmir, hem verimli toprakları ile üretimin gerçekleştirildiği hem de lojistik imkanlarıyla bölgenin lokomotifi olabilecek bir şehir. Gelecekte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de tehdit edecek gıda krizine karşı önemli bir avantaja sahibiz. Kırsalda tarımı ve hayvancılığı destekleyeceğiz. Çiftçilerin ihtiyacı olan işleme ve depolama tesislerini kurarak ürünlerin katma değerinin artırılmasına; pazarlama ve markalaşma süreçlerine destekler sunarak üreticinin gelirinin artmasına katkı sunacağız. Aynı zamanda tüketicinin tercihlerini bölgedeki ürünlere yöneltmesini sağlayacak çalışmalarla yurttaşların da daha uygun fiyatlı ve daha sağlıklı şartlarda gıdaya ulaşmasını sağlayacağız” dedi.

BİRLİKTE ÇALIŞMA VURGUSU

Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren demokratik kitle örgütleriyle çalışmayı önemsediklerini belirten Tugay, “Karşıyaka Belediye Başkanlığı dönemimde özellikle iklim krizi ve tetiklediği, su, gıda ve enerji krizi ile mücadeleye yönelik çokça sempozyum, konferans ve toplantı gerçekleştirdik, Türkiye’de ilk olan projeleri hayata geçirdik. Bunları yaparken sektörün temsilcileri ile bir araya gelmeyi, çok değerli birikimlerinden faydalanmayı önemsedik. Tarım konusunda da İzmir Tarım Grubu gibi üretimin tüm paydaşlarını bir araya getiren son derece önemli bir platform ile bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üreteceği hizmetlerde tüm alanlarda olduğu gibi kırsal kalkınma, tarım ve hayvancılık alanlarında da sektörün temsilcileriyle bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Tüm sorunlara birlikte çözüm üreteceğiz” diye konuştu.

İZMİR TARIM GRUBU (İTG) HAKKINDA

İzmir Tarım Grubu (İTG), 2008 yılından bu yana tarım ve gıda alanında faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin oluşturduğu bir sivil toplum girişimidir. Halen İzmirli çiftçi, ziraat mühendisi, gıda mühendisi, veteriner hekim, kooperatifçi, ihracatçı, akademisyen, meslek odaları temsilcileri ve tarım dostlarından oluşan 55 üyesiyle düzenli olarak toplanan İTG, tarım ve gıda sektörünün sorunlarına yönelik çözümler üretmek için çalışmalar gerçekleştirir.

Anka Haber Ajansı