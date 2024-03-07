Başkan Tugay'dan Beydağ'a Soğuk Hava Deposu Ve Greyder Sözü

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Beydağ'ı ziyaret etti. Tugay, ilçedeki tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafaza edilmesi için ihtiyaç duyulan soğuk hava deposunu yapacaklarını müjdeledi. Tugay, üretim yollarının sürekli açık kalması için ilçe belediyesine greyder vereceklerini, Küçük Menderes’te bir asfalt şantiyesi kuracaklarını da söyledi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Beydağ'ı ziyaret etti. Tugay, ilçedeki tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafaza edilmesi için ihtiyaç duyulan soğuk hava deposunu yapacaklarını müjdeledi. Tugay, üretim yollarının sürekli açık kalması için ilçe belediyesine greyder vereceklerini, Küçük Menderes’te bir asfalt şantiyesi kuracaklarını da söyledi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Beydağ'da partililerle buluştu. CHP Beydağ İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Cemil Tugay'a Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Beydağ İlçe Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran, İlçe Başkanı Özlem Kaynak Topuz da eşlik etti. “Değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi” sloganlarıyla karşılanan Başkan Tugay, ilçeye seçim otobüsü ile girdi.

“YENİ VE GÜZEL BİR DÖNEMİ BAŞLATACAĞIM”

Partililer ve yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Cemil Tugay, Beydağ'ı çok sevdiğini belirtti. Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Tugay, şunları söyledi:

“Partimizde hep olduğu gibi bu dönemde de bayrak yarışı var. Bu bayrağı şimdi Şakir başkanımız devralıyor, Feridun başkanımın bıraktığı yerden daha ileriye götürecek. Ben de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 31 Mart’ta sizlerin oylarınız ile İzmir için yeni ve güzel bir dönem başlatacağım. Bayrağı Tunç Soyer başkanımdan devralacağım.”

Beydağ'ın tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelinin farkında olduğunu vurgulayan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beydağ’ı iyi tanıyorum. Buraya hizmete istekliyim. İlçede ürünlerin sağlıklı şekilde değerlendirilmesi için soğuk hava deposuna ihtiyaç var. Türkiye’nin değerli kestanelerinden birini üretiyorsunuz. Birçok tarım ürününü burada üretip, ülkenin dört bir yanına gönderiyorsunuz. Bunların uygun koşullarda saklanması için gerekli olan soğuk hava deposunu yapacağız. Bölgede genel yol sorunu var biliyorum. Küçük Menderes’te hizmet verecek bir asfalt şantiyesi kuracağım. Üretim yollarının sürekli açık olması için ilçe belediyesine greyder tahsis edeceğim” dedi.

İZTAŞIT BEYDAĞ'A UZANACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede sorunları giderecek çalışmaları hayata geçireceklerini anlatan Tugay, şu ifadelere yer verdi:

“İztaşıt'ın burada da hizmet vermesi için gerekenleri yapacağız. Beydağ’ın çocuklarının yılın 12 ayı kullanacağı yüzme havuzunu, vaat olmaktan çıkarıp yapalım. Köylerimizin bazılarının düğün salonuna ihtiyacı olduğunu öğrendim. Bunu başkanımla beraber yapacağız. Ben de ailenizin ferdi gibiyim. Şakir başkanımla tam uyum içinde çalışacağız. İzmir’in dört köşesinde aynı heyecanla çalışacağız. Artık yaptığımız belediyecilik sadece temizlik, alt yapı, üst yapı belediyeciliği olmayacak. Üretmek isteyen herkese destek olacağız.”

PAZAR YERİ ZİYARETİNDE RENKLİ ANLAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, ilçede kurulan halk pazarını da ziyaret etti. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden, alışveriş yapan Başkan Tugay, taktığı puşiyi isteyen bir kadını da kırmadı.

“AZİZ BAŞKANIMIZDAN DAHA İYİ OLMAK İSTİYORUM”

Beydağ'da mahalle muhtarlarıyla da buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, muhtarların görev yaptıkları bölgelerin sesi olduğunu söyledi. Kırsal bölgelere sağlıklı ve kesintisiz hizmet sunmak adına yeni dönemde Kırsal Bölge Planlama Dairesi Başkanlığı kurmayı hedeflediklerini de ifade eden Tugay, “Bütün köylerimiz, beldelerimiz, ilçelerimiz hem bugün hem de gelecekte karşılaşacak sorunlar açısından incelenecek. Sorunların hızlı çözümüne yönelik çalışma yapacağız. Konunun uzmanları görev alacak. Sizler de bu çalışmanın içerisinde olacaksınız” dedi.

İlçede tarım ve hayvancılıkla ilgilenen köylüleri kalkındıracaklarını ve böylece kırsal kesimi güçlendireceklerini anlatan Tugay, şunları söyledi:

“İzmir'de ve ilçelerde istihdamın artması lazım. Bunu birlikte başaracağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını, gücünü en iyi şekilde kullanacağımıza inanıyorum. Bu imkanları israfa kaçmadan kullanacağız. Aziz Kocaoğlu başkanım sevilen bir insandı. Ben Aziz başkanımız daha iyi olmak istiyorum. Çıtam budur. Böyle insanlar olmak iyidir. İnsanlarımızın sevgi ve saygısını kazanmak en büyük onur. En değerli hazinedir.”

Muhtarlar da Başkan Tugay'a başarılar diledi.

Anka Haber Ajansı