Başkan Tugay'dan Bucaspor Kulübü'ne Ziyaret: “İzmir’de Güçlü Bir Sporcu Sağlık Merkezi Kuracağız”

Cumhuriyet Halk Partisi CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Buca Spor Kulübü'nü ziyaret etti. İzmir'in kulüplerine yönelik projelerinin olduğunu vurgulayan Tugay, göreve başladığında Sporcu Sağlık Merkezi’nin hayata geçirileceğini söyledi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Buca Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Programa CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Bucaspor Onursal Başkanı Nezir Aktaş, Bucaspor Asbaşkanı Mehmet Sevinç, Bucaspor Antrenörü Cüneyt Dumlupınar ve kulüp yöneticileri de katıldı.

İzmir’in birbirinden değerli, güçlü ve tarihsel açıdan da çok önemli kulüplerinin bulunduğunu ifade eden Tugay, hepsine destek vereceklerini belirtti. Tugay, “Süper Lig'de ve daha üst liglerde İzmir’den daha çok takımın temsil edilmesi lazım. Bu sene Göztepe çıkar gibi görünüyor. Çıkarsa çok mutlu olurum. 4,5 milyonluk çok köklü bir şehiriz. Altyapıdan daha çok oyuncu yetişmesi gerekir. Her şeyden önce bütün kulüplerin birbirinden özel destekçileri ve taraftarları var. Kendi aralarındaki rekabet de çok güzel. Rekabet her zaman gelişmenin ateşleyicisidir. Bizim dostluk ve dayanışmayı koruyarak, gerektiği zaman rekabete de girerek kulüpleri yüceltmemiz lazım” dedi.

“ELİMİZDEN NE GELİRSE SONUNA KADAR YANINIZDAYIM”

Ülkenin genel ekonomisinin spor kulüplerini olumsuz şekilde etkilediğini ifade eden Tugay, “Bizler kamu imkanlarını aynı zamanda elimizde olan imkanları kulüplerimizin hizmetine sunacağız. Bize ihtiyaç duyduklarında, elimizden ne gelirse sonuna kadar yanınızda olacağız. Lojistik, altyapı, üstyapı gibi ihtiyaçlarının farkındayım. Bunlar dışında sporcu sağlığını çok önemsediğimi belirtmek istiyorum. İzmir’de güçlü bir Sporcu Sağlık Merkezi kuracağız” ifade etti.

“TARAFTAR OLARAK HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

CHP Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman ise uzun yıllar Bucaspor altyapısında kaleci forması giydiğini söyleyerek, “Biz taraftar olarak her zaman yanınızdayız. El ele, kol kola 31 Mart'ta bayrağı dalgalandıracağız” diye konuştu.

Bucaspor Onursal Başkanı Nezir Aktaş ise İzmir'deki bütün takımların belediyelerin desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Buca Asbaşkanı Mehmet Sevinç de Buca Spor'u hep birlikte ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

Tugay, ziyaretin sonunda kendisine hediye edilen ve üzerinde İzmir'in plakası ile adının yer aldığı forma ile sahada poz verdi.

Anka Haber Ajansı