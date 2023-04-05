Başkentliler, Çankaya Belediyesi'nin İftar Sofrasında Buluştu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde düzenlediği iftar yemeğinde, CHP İl ve İlçe örgütlerinin gençlik, kadın ve ana kademe yöneticilerini, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi Meclis Üyelerini ve Çankayalı muhtarları ağırladı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 2, Çankaya’da 3 iftar çadırı kurarak binlerce vatandaşı konuk eden Çankaya Belediyesi'nin Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde verdiği iftar yemekleri sürüyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahiğliğinde düzenlenen iftar yemeklerine en son, CHP İl ve İlçe yöneticileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri ile Çankayalı muhtarlar konuk oldu.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA ÖĞLE YEMEĞİ

Başkan Taşdelen, ‘büyük ailem’ diyerek karşıladığı konuklarına, Çankaya Belediyesi'nin Ramazan ayında da devam ettiği yardımlardan söz etti. Her gün 4 bin üniversite öğrencisine ücretsiz akşam yemeği verdiklerini vurgulayan Alper Taşdelen, yine her gün 3 bin ilkokul öğrencisine verdikleri sıcak öğle yemeği uygulamasına deprem bölgesinden gelen bin 200 öğrenciyi de dahil ederek günlük 4 bin 200 ilk ve ortaokul öğrencisine sıcak yemek verdiklerini söyledi.

HER GÜN 13 BİN VATANDAŞA SICAK YEMEK

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta da günlük 3 bine yakın vatandaşa iftar yemeği verdiklerini kaydeden Taşdelen, “Çankaya’da ve deprem bölgesinde her gün 13 binin üzerinde yurttaşımıza yemek veriyoruz. Sosyal yardımlarımızı yaparken yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Bir kuruş borç almadan kredi kullanmadan Çankaya’da ilkleri, rekorları ve eserleri hayata geçirdik” dedi.

HİZMETLER BÜTÜN ANKARALILAR İÇİN

Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırımlarını hayata geçirdiklerini belirten Başkan Taşdelen, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Çankaya’ya üç büyük armağanımız olacak. Birincisi mayıs sonunda hizmete açacağımız ve Ankara’nın en büyük parklarından biri olacak Bademlidere Cumhuriyet Parkı. 750 dönümlük bu parktan sadece Çankayalılar değil bütün Ankaralılar, özellikle Mamak ilçesindeki yurttaşlar yararlanmış olacak. Bir diğer büyük eserimiz de Ankara’nın uluslararası standartlarda ilk kültür merkezi olarak hizmet verecek Atatürk Kültür Merkezimizi halkımızın hizmetine sunacağız. Üçüncüsü ise sizlere söz verdiğimiz gibi Mamak sınırında bulunan Abidin Paşa Köşkü’nde son teknoloji ile donatılmış Milli Mücadele Müzesi açacağız. Biz insana ve yeşile yatırım yapıyoruz” diye konuştu.