Batman'da Asfalt Yüklü Tanker Devrildi: 2 Yaralı

Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman), (DHA)- BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen asfalt yüklü tankerdeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Gercüş ilçesi Ayrancı rampasında meydana geldi. Rampanın inişinde sürücüsü Metin Öden'in (59) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 73 AAE 564 plakalı asfalt yüklü tanker, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Tankerde bulunan asfaltın büyük bölümü yola dökülürken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Metin Öden ile yanında bulunan Kadir Tokay (48) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yola dökülen asfalt itfaiye ekiplerince temizlendi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı