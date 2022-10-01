Batman'da Hafif Ticari Araç, Alev Alev Yandı
BATMAN'da, park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı araç, kullanılamaz hale geldi.
Kısmet Mahallesi Seyid Bilal Caddesi'nde, park halindeki 26 KC 145 plakalı hafif ticari araçta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 10 dakikada kontrol altına alınıp, söndürüldü. Hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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