Batman'da Hafif Ticari Araç, Alev Alev Yandı

Batman'da Hafif Ticari Araç, Alev Alev Yandı

BATMAN'da, park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı araç, kullanılamaz hale geldi.

Kısmet Mahallesi Seyid Bilal Caddesi'nde, park halindeki 26 KC 145 plakalı hafif ticari araçta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 10 dakikada kontrol altına alınıp, söndürüldü. Hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Batman'da Hafif Ticari Araç, Alev Alev Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Sancaktepe'de Saldırıya Uğrayan Mhp İlçe Başkan Yardımcısı Öldü, Cinayetteki Detaylar Ortaya Çıktı
Sancaktepe'de Saldırıya Uğrayan Mhp İlçe Başkan Yardımcısı Öldü, Cinayetteki Detaylar Ortaya Çıktı
Şişli'de 6 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Sokağa Döktü
Şişli'de 6 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Sokağa Döktü
4 Bin Gencin Yarıştığı İyilik Şampiyonası’nda Kazananlar Belli Oldu
4 Bin Gencin Yarıştığı İyilik Şampiyonası’nda Kazananlar Belli Oldu
(geniş Haber) - Maltepe'de İnşaat Alanında Göçük: 2 Yaralı
(geniş Haber) - Maltepe'de İnşaat Alanında Göçük: 2 Yaralı
Fatih'teki Kadın Müzik Öğretmeni Cinayeti 18 Yıl Sonra Çözüldü
Fatih'teki Kadın Müzik Öğretmeni Cinayeti 18 Yıl Sonra Çözüldü
5 Gün Sonra Yoğun Bakımdan Çıkan Rahime: Mezarlıkta Kafama Taşla Vurdu
5 Gün Sonra Yoğun Bakımdan Çıkan Rahime: Mezarlıkta Kafama Taşla Vurdu
'makas' Sonrası Kaza Kamerada
'makas' Sonrası Kaza Kamerada