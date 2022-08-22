Batman’da Otomobil, Kamyona Arkadan Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Batman’da Otomobil, Kamyona Arkadan Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Hasankeyf ilçesi köprüsünde meydana geldi. Irak plakalı otomobil, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Köprü trafiğe kapatılırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Batman’da Otomobil, Kamyona Arkadan Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Bingöl'de 2 Farklı Noktada Çıkan Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
Bingöl'de 2 Farklı Noktada Çıkan Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
Muğla'da 'hatalı Sollama' Kazası; Eski Belediye Başkanları Dahil 5 Ölü, 2 Yaralı (2)
Muğla'da 'hatalı Sollama' Kazası; Eski Belediye Başkanları Dahil 5 Ölü, 2 Yaralı (2)
Tersane Kazasında Ölen İşçinin Cesedinin Başında Kavga
Tersane Kazasında Ölen İşçinin Cesedinin Başında Kavga
Konya'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgasında Ölü Sayısı 2’ye Yükseldi
Konya'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgasında Ölü Sayısı 2’ye Yükseldi
15 Askerin Şehit Olduğu Terör Saldırısı Davasında Yargıtay’dan Kısmi Onama
15 Askerin Şehit Olduğu Terör Saldırısı Davasında Yargıtay’dan Kısmi Onama
Yük Treni Sürüye Çarptı; 8 Büyükbaş Öldü
Yük Treni Sürüye Çarptı; 8 Büyükbaş Öldü
Yengesini Öldüren 14 Yaşındaki Cinayet Şüphelisi Yakalandı
Yengesini Öldüren 14 Yaşındaki Cinayet Şüphelisi Yakalandı