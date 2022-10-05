Batman'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Bulvarı Yıldız Cami önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada B.C., M.İ. ve H.İ. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından İluh Devlet Hastanesi ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan buldu Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı