Batman’da Yamaç Paraşütü Kazası: 2 Ölü

Batman’da Yamaç Paraşütü Kazası: 2 Ölü

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken kara yoluna düşen Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), yaşamını yitirdi.

Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken kara yoluna düşen Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), yaşamını yitirdi.

Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesi'nde öğle saatlerinde yamaç paraşütü yapmak için havalanan Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), kısa süre sonra bilinmeyen nedenle kara yoluna düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı paraşütçüler Çoban ve Özkan, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)

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Batman’da Yamaç Paraşütü Kazası: 2 Ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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