Bayat Ekmek Vermedi, Diye Fırıncıyı Öldürdü

Bayat Ekmek Vermedi, Diye Fırıncıyı Öldürdü

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Yasin A. (19), beslemek istediği sokak köpeği için bayat ekmek vermediği iddiasıyla fırıncı Ümit Büber'i (29) sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Ali Rıza ETCİ/ KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Yasin A. (19), beslemek istediği sokak köpeği için bayat ekmek vermediği iddiasıyla fırıncı Ümit Büber'i (29) sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Çınarsu Mahallesi'ndeki ekmek fırınında meydana geldi. Yasin A., iddiaya göre, sokak köpeğini beslemek üzere fırına gelerek bayat ekmek istedi. Fırında çalışan, evli ve 3 çocuk babası Ümit Büber de bayat ekmek olmadığı için veremeyeceğini söyledi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Büber, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, fırından Yasin A.'yı uzaklaştırdı. Polis gittikten sonra geri dönen ve fırını gözetlemeye başlayan Yasin A., kapının önüne çıkıp, bir süre hava almasının ardından içeri girmek isteyen Ümit Büber'i sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Büber, yere yığıldı. Mesai arkadaşının ihbarıyla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Büber, yaşamını yitirdi. Kaçan Yasin A. da kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bayat Ekmek Vermedi, Diye Fırıncıyı Öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Burdur'daki Orman Yangını, 6 Saatte Kontrol Altına Alındı
Burdur'daki Orman Yangını, 6 Saatte Kontrol Altına Alındı
Judoda Yunusemre Belediyesi Fırtınası
Judoda Yunusemre Belediyesi Fırtınası
Sultangazi'de Tır'ın Dereye Uçtuğu Kaza Kamerada
Sultangazi'de Tır'ın Dereye Uçtuğu Kaza Kamerada
Van'da 5 Bin Bağ Ot Yandı
Van'da 5 Bin Bağ Ot Yandı
Yol Kenarında Yaralı Bulundu; Canı Sıkıldığı İçin Kendini Vurduğunu İddia Etti
Yol Kenarında Yaralı Bulundu; Canı Sıkıldığı İçin Kendini Vurduğunu İddia Etti
Adana'da Kadın Cinayeti;uykuda Kalbinden Bıçakladı
Adana'da Kadın Cinayeti;uykuda Kalbinden Bıçakladı
14'üncü Kattan Beton Zemine Düşüp, Ağır Yaralandı
14'üncü Kattan Beton Zemine Düşüp, Ağır Yaralandı