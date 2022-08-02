Bayat Ekmek Vermedi Diye Fırıncıyı Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Ali Rıza ETCİ/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde sokak köpeğini beslemek için istediği bayat ekmek vermediği iddiasıyla fırıncı Ümit Büber'i (29) sırtından bıçaklayarak öldüren Yasin Aydoğdu (19), tutuklandı. Büber'in cenazesi ise toprağa verildi.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Çınarsu Mahallesi'ndeki ekmek fırınında meydana geldi. Yasin Aydoğdu, fırına gelerek iddiaya göre sokak köpeğini beslemek için bayat ekmek istedi. Fırında çalışan, evli ve 3 çocuk babası Ümit Büber de bayat ekmek olmadığı için veremeyeceğini söyledi. Aydoğdu ve Büber arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Büber, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, fırından Aydoğdu'yu uzaklaştırdı.

Polis gittikten sonra geri dönüp fırını gözetlemeye başlayan Yasin Aydoğdu, kapının önüne çıkıp, bir süre hava aldıktan sonra tekrar içeri girmek isteyen Ümit Büber'i sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Büber, yere yığıldı. Mesai arkadaşının ihbarıyla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Büber, yaşamını yitirdi. Kaçan Aydoğdu da kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yasin Aydoğdu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ümit Büber'in cenazesi de Güneyyurt beldesinde toprağa verildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı