Bayraklı Belediye Başkanı Sandal: “Birlik Ve Dayanışma İçinde Yereldeki İktidarımızı Sürdüreceğiz”

Yeniden CHP Bayraklı İlçe Başkanı seçilen Didem Gültekin ve yönetim kurulu üyeleri, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti. Başkan Sandal, “Biz büyük bir aileyiz. Birlik ve dayanışma içinde yereldeki iktidarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Yeniden CHP Bayraklı İlçe Başkanı seçilen Didem Gültekin ve yönetim kurulu üyeleri, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti. Başkan Sandal, “Biz büyük bir aileyiz. Birlik ve dayanışma içinde yereldeki iktidarımızı sürdüreceğiz” dedi.

CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin ve ilçe yönetim kurulu üyeleri Başkan Sandal’ı makamında ziyaret etti. Kongre sonrasında gözler yerel seçim çalışmalarına çevrilirken, buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verildi. Ziyarette Başkan Sandal, şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında biz büyük bir aileyiz. Parti içi yarışı centilmence, dostluk içinde geride bıraktık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da parti örgütümüzle beraber sokaklarda olacağız. Biz büyük bir aileyiz. Birlik ve dayanışma içinde yereldeki iktidarımızı sürdüreceğiz.”

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin de “Partimizi Bayraklı’da daha da büyütmek ve oy oranlarımızı artırmak için örgütlü mücadelemizi aynı heyecan ve kararlılıkla sürdüreceğiz. İlçemizin her sokağında varız ve tüm vatandaşlarımızla iletişim halindeyiz. İzmir’in kalbi Bayraklı’yı Türkiye’nin kalbi haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı