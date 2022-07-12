Bayram Namazından Dönerken Taksinin Çarptığı Arda, Yaşama Tutunamadı

Bayram Namazından Dönerken Taksinin Çarptığı Arda, Yaşama Tutunamadı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bayram namazı çıkışında yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarptığı 15 yaşındaki Arda Karakurt, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bayram namazı çıkışında yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarptığı 15 yaşındaki Arda Karakurt, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 9 Temmuz'da saat 07.15 sıralarında Gürece-Turgutreis kara yolunda meydana geldi. Bayram namazı çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Arda Karakurt'a, Ali K.'nin kullandığı 48 T 7176 plakalı taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Karakurt ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Karakurt, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Tedaviye alınan Karakurt, doktorların müdahalesine rağmen, bu sabah yaşamını yitirdi. Yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarpması sonucu ağır yaralan Karakurt'un ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Jandarma tarafından kazanın ardından gözaltına alına taksi şoförü Ali K., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bayram Namazından Dönerken Taksinin Çarptığı Arda, Yaşama Tutunamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Kırıkkale'de Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 2'si Çocuk 10 Yaralı
Kırıkkale'de Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 2'si Çocuk 10 Yaralı
Edirne'de Orman Yangını; 5 Dönüm Zarar Gördü
Edirne'de Orman Yangını; 5 Dönüm Zarar Gördü
Sürücüsünü Arı Sokan Otomobil Şarampole Düştü: 4 Yaralı
Sürücüsünü Arı Sokan Otomobil Şarampole Düştü: 4 Yaralı
İş İnsanı Ve Eşi, Sürat Teknesinde Başlarını Çarparak Yaşamını Yitirmiş (2)
İş İnsanı Ve Eşi, Sürat Teknesinde Başlarını Çarparak Yaşamını Yitirmiş (2)
Tekirdağ'daki Kazada Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
Tekirdağ'daki Kazada Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
Hatay’da Makilikte Yangın
Hatay’da Makilikte Yangın
Haziranda Trafik Kazalarında 192 Kişi Hayatını Kaybetti
Haziranda Trafik Kazalarında 192 Kişi Hayatını Kaybetti