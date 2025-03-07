Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Chp Karabük İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, CHP Karabük İl Başkanlığını ziyaret etti. Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği projelerin kendilerine rehber olduğunu belirterek “Biz de elimizden geldiğince yaşam alanlarımızı daha iyi yapmaya emek gösteriyoruz, yaşanabilir bir kent oluşturmak için her türlü çalışmayı yapıyoruz” dedi.

Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, CHP Karabük İl Başkanlığını ziyaret etti. Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği projelerin kendilerine rehber olduğunu belirterek “Biz de elimizden geldiğince yaşam alanlarımızı daha iyi yapmaya emek gösteriyoruz, yaşanabilir bir kent oluşturmak için her türlü çalışmayı yapıyoruz” dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, çeşitli ziyaretler ve etkinliklere katılmak üzere memleketi Karabük’e geldi. İlk olarak CHP Karabük İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Mutlu’yu burada CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile partililer karşıladı. CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, Başkan Mutlu’nun Karabüklü olarak başarılı çalışmalarından dolayı duydukları gururu dile getirerek şunları söyledi:

"İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanımız Sayın Hasan Mutlu bir dizi etkinlikler için ilimize geldiler. Safranbolu ilçemizde diğer çarşıda birtakım etkinliklerde bulunacaklar. Kendisine öncelikli olarak teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz Hasan Bey Karabük’e yabancı değil kendisi de biraz sonra izah edecektir, Karabük'ün insanı ama İstanbul’da başarılı bir çalışmalardan sonra bizim de gururumuz oldu. Bayrampaşa’ya bu dönem Belediye Başkanı seçildi çok güzel hizmetler vermekte bölgemiz için de bir şans olarak değerlendiriyoruz. Umarız bundan sonraki ilişkilerimiz çok daha iyi olacaktır bu vesileyle kendisiyle tekrardan hoş geldiniz diyorum."

"23 Mart’ta bir ön seçim var"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği projelerin kendilerine rehber olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ben Safranboluluyum burada doğdum Safranbolu da doğdum küçük yaşta tabi İstanbul’a gittik. Bu dönemde hem parti büyüklerimiz hem de Bayrampaşalı vatandaşlarımız teveccüh gösterdiler bizi göreve getirdiler. Biz de elimizden geldiğince yaşam alanlarımızı daha iyi yapmaya emek gösteriyoruz, yaşanabilir bir kent oluşturmak için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Burada tabii ki İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem başkanımızın büyük katkıları var. O yol göstereceğimiz oluyor çünkü 2019'dan bu tarafa Büyükşehir’de yapmış olduğu, örneğin en son yine açmış olduğu kent lokantaları, kreşler, sosyal donatı alanları ve birçok alanda yapmış olduğu çalışmalar, ilçe olarak bizim de bölgemizde onu rehber olarak daha iyi şeyler yapmamıza büyük katkı sağlıyor. Bu anlamda biz de bu bölgelerde çalışma yapıyoruz. Bugün de bu nezaket ziyareti hem de önümüzdeki 23 Mart’ta bir ön seçim var bu ön seçimle ilgili nedir ne değildir hem Vedat Bey’le başkanımızla bir sohbet ederiz düşüncesiyle uğradık. Bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum."

"Hizmet etme noktasında elimizden ne geliyorsa yapıyoruz"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise Bayrampaşa Belediyesi ile kardeş belediye olmalarının kendileri için önemli bir şans olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Genel merkezimizin de eşleştirmesi ile Bayrampaşa Belediyesi ile Safranbolu Belediyesi kardeş belediye. Safranbolulu bir Belediye Başkanı’nın bulunduğu Bayrampaşa Belediyesi ile kardeş belediye olmak da bizim için mutluluk verici ve biz bunu bir şans olarak da görüyoruz zaten kendisi de söyledi. Başkanım her zaman İstanbul’dan bu tarafa geldiğinde mutlaka arar görüşürüz şimdi başkan olması vesilesiyle güçlerimizle birleştireceğiz. Elbette Safranbolu çok kıymetli bir şehir ve biliyorsunuz biz iktidarda olmadığımız ve muhalefette olduğumuz için birçok konuda engellenmeye çalışıyoruz iktidar tarafından. Ama biz bunları bahane olarak görmüyoruz hizmet etme noktasında elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu noktada da kardeş belediyelerimizin de çok büyük desteği oluyor. İlk dönem de olmuştu ikinci dönem şimdi yine bugün ekibiyle geldi başkanımız. Onlarla birlikte Safranbolu adına beraber ne yapabilirizi konuşacağız, bu benim için ve Safranbolu için çok kıymetli."

Anka Haber Ajansı