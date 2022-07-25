Bayrampaşa'da Ayakkabı İmalathanesinde Yangın Çıktı

Bayrampaşa'da Ayakkabı İmalathanesinde Yangın Çıktı

BAYRAMPAŞA'DA 3 katlı iş yerinin bodrum katındaki ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.

Mikail BIYIKLI / İSTANBUL,(DHA)-BAYRAMPAŞA'DA 3 katlı iş yerinin bodrum katındaki ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 3 kişi ve bir köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 22.45 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı iş yerinin bodrum katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangından dolayı üst katlarda 3 kişi ve köpek mahsur kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise üst kartlarda mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. 3 kişi ve köpek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kısa sürede binadan çıkarıldı. Yangın da ölen ya da yaralanan olmazken, iş hanında hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Bayrampaşa'da Ayakkabı İmalathanesinde Yangın Çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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