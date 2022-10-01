Bayrampaşa'da El Freni Çekilmeyen Kamyonet Taksiye Çarptı: 4 Yaralı

Bayrampaşa'da El Freni Çekilmeyen Kamyonet Taksiye Çarptı: 4 Yaralı

BAYRAMPAŞA'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, harekete geçerek park halindeki taksiye çarptı.

Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL,(DHA)- BAYRAMPAŞA'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, harekete geçerek park halindeki taksiye çarptı. Bu sırada taksiye binmek üzere olan biri çocuk, 4 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Terazidere Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BK 1064 plakalı nakliye kamyonetini kullanan Gökhan Kartal(32), aracını park ederek dükkana girdi. İddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, yokuş aşağı harekete geçti. Kamyonet, bir süre ilerledikten sonra o esnada müşteri alan ve park halinde bulunan Metin Sevinç(57) idaresindeki 34 TKH 77 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle o esnada taksiye binmek üzere olan biri çocuk, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan kamyonet, çekici yardımı ile kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı. Kamyonet sürücüsü Gökhan Kartal, polis tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin kaldırım kenarında oturan bir kişinin yanından geçtiği ve taksiye çarptığı görüldü. O sırada taksinin yanında bulunan yolcu ise araçların arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Bayrampaşa'da El Freni Çekilmeyen Kamyonet Taksiye Çarptı: 4 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Şanlıurfa'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 20 Yaralı
Şanlıurfa'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 20 Yaralı
Limana Bağlı Tekne Alev Alev Yandı
Limana Bağlı Tekne Alev Alev Yandı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Maç Kazandık Diye Havaya Girmesinler
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Maç Kazandık Diye Havaya Girmesinler
Tekirdağ'da Çıkan Orman Yangını Söndürüldü
Tekirdağ'da Çıkan Orman Yangını Söndürüldü
Aracıyla Otobüse Ve Durakta Bekleyenlere Çarpan Eray, Toprağa Verildi
Aracıyla Otobüse Ve Durakta Bekleyenlere Çarpan Eray, Toprağa Verildi
Otobüs Şoförü, 16 Kişinin Öldüğü Kaza Öncesi Perdeyi Düzeltmeye Çalışmış
Otobüs Şoförü, 16 Kişinin Öldüğü Kaza Öncesi Perdeyi Düzeltmeye Çalışmış
Ceviz Ağacından Düştü, Hastanede Kurtarılamadı
Ceviz Ağacından Düştü, Hastanede Kurtarılamadı