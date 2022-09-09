Bayrampaşa'da Yangın Paniği

Ozan URAL / İstanbul ,(DHA)-BAYRAMPAŞA Kiptaş konutlarında elektrik panosunda çıkan yangın sonrası üst katlarda mahsur kalan çok sayıda kişi itfaiye merdivenleriyle kurtarıldı.

Yangın, saat 00:30 sıralarında Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesinde bulunan Kiptaş konutları E blokta elektrik panosunda çıktı. Yangın sonucunda, 11 katlı bloğu duman kapladı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ,ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan, aralarında bebek, yaşlı ve hasta insanların olduğu çok sayıda kişiyi merdivenlerle kurtararak ambulanslara taşıdı. Dumandan etkilenenlerin ilk tedavileri ambulansda yapılarak, hastaneye sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, olay yeri inceleme ekipleri ve polislerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı