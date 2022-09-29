Baz İstasyonunun Alev Topuna Döndüğü Anlar Kamerada

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da yaklaşık 20 metre yükseklikteki baz istasyonunda çıkan yangın paniğe yol açtı. Baz istasyonu alev topuna dönerken, yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alındı. Baz istasyonunun yandığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Park içerisinde bulunan yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki baz istasyonunda aşırı ısınma sonucu yangın çıktı. Alevler, kısa sürede baz istasyonu direklerinin tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle kontrol altına alındı. Demir yığınına dönen baz istasyonu kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Baz istasyonunun yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı