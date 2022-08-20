Bedri Rahmi Koyu'nda Çıkan Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

Bedri Rahmi Koyu'nda Çıkan Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü Bedri Rahmi Koyu'nda çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü Bedri Rahmi Koyu'nda çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Göcek, Bedri Rahmi Koyu'ndaki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ile havadan alevlere müdahale edildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye, zodyak botlarla orman işçileri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, büyümeden söndürüldü.

1 hektar ormanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri soruşturma başlattı. (DHA)

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Bedri Rahmi Koyu'nda Çıkan Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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