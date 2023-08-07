Bekir Başevirgen: “En Küçük Kağıt Paramızla Bir Ekmek Alamaz Hale Geldik”

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türk lirasındaki değer kaybını ekmek fiyatı üzerinden hesapladı. Başevirgen, "En küçük kağıt paramızla bir ekmek alamaz hale geldik. Daha da kötüsü, yılsonuna kadar aynı gramajlı ekmek fiyatının 10 lirayı geçme ihtimali de oldukça yüksek. Şayet öngörülen olursa en küçük ikinci kağıt paramız olan 10 lirayla bile bir adet ekmek alınamayacak" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türk lirasındaki değer kaybını ekmek fiyatı üzerinden hesapladı. Başevirgen, "En küçük kağıt paramızla bir ekmek alamaz hale geldik. Daha da kötüsü, yılsonuna kadar aynı gramajlı ekmek fiyatının 10 lirayı geçme ihtimali de oldukça yüksek. Şayet öngörülen olursa en küçük ikinci kağıt paramız olan 10 lirayla bile bir adet ekmek alınamayacak" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, TL'deki değer kaybıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Değer kaybını ekmek fiyatı üzerinden hesaplayan Başevirgen’in açıklaması şöyle:

"SON ZAMLA BİRLİKTE 7 LİRAYA ÇIKAN 200 GRAMLIK EKMEKTEN 0,7 ADET ALABİLİYORUZ"

“Paramızdan altı sıfır atılması kararının yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren en küçük banknotumuz olan 5 milyon liranın yerini 5 liralık banknotlar aldı. Haliyle o zaman 300 bin lira olan ekmeğin bedeli 30 kuruş olarak değiştirilmiş oldu. 2005 yılında 5 milyon lira ile 16,66 ekmek alınabiliyordu. Sonraki yıllarda en küçük banknot olan 5 liranın alım gücü giderek azaldı. Öyle ki bir zamanlar 16,66 adet ekmek aldığımız 5 lira ile 2021 yılında 2 liraya satılan 230 gramlık ekmekten 2,5 adet, 2022 yılında fiyatı 5 liraya yükselen 210 gramlık ekmekten 1 adet ve nihayetinde yapılan son zamla birlikte 7 liraya çıkan 200 gramlık ekmekten 0,7 adet alabiliyoruz.

“EN KÜÇÜK KAĞIT PARAMIZLA BİR EKMEK ALAMAZ HALE GELDİK”

En küçük kağıt paramızla bir ekmek alamaz hale geldik. Daha da kötüsü, yılsonuna kadar aynı gramajlı ekmek fiyatının 10 lirayı geçme ihtimali de oldukça yüksek. Şayet öngörülen olursa en küçük ikinci kağıt paramız olan 10 lirayla bile bir adet ekmek alınamayacak. Yapılan hesaplamalara göre 2022 yılında 5 liralık kağıt paranın maliyeti 6,78 lira oldu. Geçen yıldan günümüze kadar oluşan maliyet artışları düşünüldüğünde bu rakam 10 lirayı bile aşmış olabilir. Yani paranın maliyeti değerinden fazla. İktidarın bir sloganı vardı, "Yaparsa Ak Parti Yapar" yaptılar da. Çünkü bu iktidarın dışında hiçbir yönetim milli parasına bu kadar kötülüğü reva görmemiştir.”

Anka Haber Ajansı