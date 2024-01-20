Bekir Başevirgen: “Tüketicilerin Banka Borcu Son Üç Haftada 125 Milyar Lira Arttı”

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, vatandaşların bankalara olan borcundaki hızlı artışa dikkat çekti. Bankaların vatandaşlardan alacaklarının yılın ilk haftasında 24,9 milyar lira arttığını belirten Başevirgen, “Bu artışla 2 trilyon 753 milyar liraya çıkan tüketicilerin banka borcu son üç haftada 125 milyar lira arttı” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, vatandaşların bankalara olan borcundaki hızlı artışa dikkat çekti. Bankaların vatandaşlardan alacaklarının yılın ilk haftasında 24,9 milyar lira arttığını belirten Başevirgen, “Bu artışla 2 trilyon 753 milyar liraya çıkan tüketicilerin banka borcu son üç haftada 125 milyar lira arttı” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, vatandaşların bankalara olan borcunun miktarıyla ilgili açıklama yaptı.

“BATIK KREDİLER 5 OCAK İTİBARİYLE DE 192 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI”

Kötü ekonomi yönetiminin yurttaşları içinden çıkılmaz bir borç batağına soktuğunu söyleyen Başevirgen, “Bu korkunç tablo her geçen hafta, her geçen gün daha da karanlık bir hal alıyor. Bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı batık krediler 2023 yılının son haftasında alışılmadık bir şekilde 16,3 milyar lira arttı. 191,4 milyar liraya kadar tırmanan batık krediler 5 Ocak itibarıyla da 192 milyar liraya çıktı” dedi.

“TÜKETİCİLERİN BANKA BORCU SON ÜÇ HAFTADA 125 MİLYAR LİRA ARTTI”

Vatandaşların borçlarının yılın ilk haftasında da büyüdüğüne dikkat çeken Başevirgen, “Vatandaşların bankalara olan bireysel kredi ve kredi kartı borcu da kredi faizlerindeki yükselişe rağmen büyümesini 2024 yılının ilk haftasında da sürdürdü. Bankaların bireysel kredi ve kredi kartı nedeniyle vatandaşlardan alacakları yılın ilk haftasında 24,9 milyar lira arttı. Bu artışla 2 trilyon 753 milyar liraya çıkan tüketicilerin banka borcu son üç haftada 125 milyar lira arttı” diye konuştu.

“ENFLASYON NEDENİYLE VATANDAŞLAR, FİYATLAR ARTMADAN TÜKETİM TALEPLERİNİ ÖNE ÇEKİYOR”

Başevirgen, vatandaşların enflasyon nedeniyle tüketime hız verdiğini belirterek, “Yüksek faize rağmen borçlanmadaki bu artış, enflasyon beklentisi nedeniyle vatandaşların, fiyatlar daha fazla artmadan tüketim taleplerini öne çekmeye devam ettiklerini gösteriyor. Yılın ilk haftasında tüketici kredilerinin bakiyesinde 3,5 milyar liralık, kredi kartı borç bakiyesinde ise 21,5 milyar liralık artış yaşandı. Bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan alacakları ise söz konusu haftada 1 milyar liraya yakın artarak 46,3 milyar lira oldu” ifadelerini kullandı.

“YURTTAŞLARIN TOKİ’YE DE 59 MİLYAR LİRALIK TAKSİTLİ KONUT BORCU BULUNUYOR”

Yurttaşların TOKİ’ye olan borçlarındaki artışa da dikkat çeken Başevirgen, “Merkez Bankası’nın hazırladığı Finansal İstikrar Raporu’na göre, varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 41 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağı var. Dolayısıyla vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 86 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor. Vatandaşların TOKİ’ye olan borcu da azımsanamayacak noktaya ulaştı. Yurttaşların TOKİ’ye de 59 milyar liralık taksitli konut borcu bulunuyor” dedi.

Anka Haber Ajansı