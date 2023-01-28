Beklenen kar geliyor? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Ülke genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının barajlardaki doluluk seviyesi yüzde 30’un altına gerileyen İstanbul’a da ne zaman geleceği merak ediliyor.

Ocak ayı içerisinde İstanbul yazdan kalma günler geçirdi. Kar yağmaması İstanbul'da paniğe yol açtı. Barajlardaki doluluk oranı giderek azalıyor. Uzmanlar beklenen karla ilgili tahminlerde bulundu.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının İstanbul'da da etkisinin olacağını belirterek, "31 Ocak ile 1 Şubat arasında kar yağabilir. Ama kuvvetle muhtemel 5, 6, 7 Şubat gibi İstanbul'da kar yağışı bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Öte yandan meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Az kaldı. Yakında detayları konuşacağız. İstanbul'da kar yağarken gök gürültüleri bile duyulacak çünkü 5.500 metre yukarısında -40 dereceler olacak." ifadelerine yerdi.

Ökten açıklamasının devamında ise , “Yarın akşam İstanbul'da kar ihtimali yüzde 84'e yükseldi. Hafif bir kar. Kuzey ilçeler daha şanslı” dedi.

HAZIRLIKLAR TAMAM MI?

Kar yağışına karşı İstanbul'da yetkililer hazır durumda. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da şiddetli kar yağışı olmuş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu yıl benzer durumların yaşanmaması için beklenen kar yağışına karşı İBB'de hazırlıkların tamamlandığı öne sürüldü.