Belediye Başkanı Ekicioğlu, Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişinin 104. Yıl Dönümü Programına Katıldı

Belediye Başkanı Ekicioğlu, Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişinin 104. Yıl Dönümü Programına Katıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Vali H. Mete Buhara ve CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan ile birlikte, Cacabey Meydanı ve Gazi Parkı'ında düzenlenen, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 104. yıl dönümü programına katıldı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Vali H. Mete Buhara ve CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan ile birlikte, Cacabey Meydanı ve Gazi Parkı'ında düzenlenen, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 104. yıl dönümü programına katıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki Temsil Heyeti üyelerinin, milli mücadele ruhunu tüm Anadolu'ya yaymak amacıyla Ankara'ya giderken, 24 Aralık 1919 tarihinde Kırşehir'e gelişlerinin 104. yılı dolayısıyla Cacabey Meydanı’nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Valilik ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından Kılıçlı Köprüsü - Gazi Parkı güzergâhında "Atatürk Koşusu" gerçekleştirildi. Kaleden üç pare top atışını takiben Gazi Parkı’nda tarih öğretmeni Recai Yağmur tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirildi.

Önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehirli Gençler Derneği Anı Defteri'ne yazdığı metin, ardından da gençliğin Atatürk’e cevabı okundu. Program, Ödül Töreni ile son buldu.

Anka Haber Ajansı

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