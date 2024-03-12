Belediye Başkanı Ergin, Ramazan Ayının İlk İftarında Ayvalıklılar İle Buluştu

Ayvalık Belediye Başkanı ve Ayvalık CHP Belediye Başkan adayı Mesut Ergin, Ramazan ayının ilk iftarında Ayvalıklılarla buluştu. Yüzlerce vatandaş, geleneksel iftar yemeğinde ilk oruçlarını, Dr. Fazıl Doğan Meydanı’nda (At Arabacılar Meydanı) kurulan iftar sofrasında açtı.

Geleneksel hale getirdikleri iftar sofrasında Ayvalıklı hemşehrileriyle birlikte olmanın huzurunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ramazan ayının ilk gününde, ilk iftarında bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Ramazan ayı boyunca iftar sofralarına katılıyoruz. O güzel ortamlarda, dostlarımızla, arkadaşlarımızla Ayvalıklı hemşehrilerimizle bir arada oluyoruz. Gönül isterdi her sofraya konuk olayım. Tabii bunun mümkün olamayacağı için böylesi bir iftar sofrası düzenleyip, Ramazan Bayramı’na kadar hemşehrilerimle bu özel iftar gecesinde buluşmak bir arada olmak istedik. Bayramda da gerçek anlamdaki bayram sevincini yaşamımızın her alanında; iyilik, sevgi, sağlık, dostluk olarak yaşamalıyız” diye konuştu.

Başkan Ergin, iftarın ardından, Hamdibey Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Hamdibey Kayaspor Tesisleri’nde mahalleliyle çay içen Başkan Ergin, ilçede hayata geçirdikleri hizmet ve projeleri anlattı gelecek süreçte yapacakları hakkında bilgi verdi.

Anka Haber Ajansı