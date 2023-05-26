Belediye Başkanı Hançerli, Avcılarlı Kadınlarla Buluştu

Belediye Başkanı Hançerli, Avcılarlı Kadınlarla Buluştu

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan, Avcılarlı kadınlarla bir araya geldi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan, Avcılarlı kadınlarla bir araya geldi.

Tahtakale Mahallesi’nde düzenlenen kahvaltı programına, Deva Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, CHP Avcılar Kadın Kolları Başkanı Güler Genç, Deva Partisi İlçe Başkanları, Turan Hançerli’nin eşi Deniz Hançerli ve Tahtakaleli kadınlar katıldı.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda çocuklar, Avcılar Belediyesi Mobil Oyun Otobüsü’nde eğlenirken, kadınlar da ekonomik koşullar ve alım gücü hakkındaki kaygılarını dile getirdi.

“28 MAYIS’TA SANDIKLARA”

Başkan Hançerli, Avcılar Belediyesi olarak kadın sorunlarının çözümüne ilişkin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hançerli, “Alım gücümüz gün geçtikçe düşüyor. Ev ekonomisinin günden güne ne kadar zorlaştığını konuştuk. Hepimiz hem fikiriz bu düzen değişmeli. Tüm komşularımı, 28 Mayıs'ta Türkiye için karar vermeye çağırıyorum” dedi.

Anka Haber Ajansı

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