Belediye Başkanı Ömer Günel: "Kuşadası’nda Hizmet Çağı Kadınların Desteği İle Sürecek"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen kahvaltıya katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası’nda yaşayan kadın hemşehrilerimizin takdiri ve desteğiyle 31 Mart’ta gücümüzü bir kez daha göstereceğiz ve kentimizde hizmet çağını devam ettireceğiz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen kahvaltıya katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası’nda yaşayan kadın hemşehrilerimizin takdiri ve desteğiyle 31 Mart’ta gücümüzü bir kez daha göstereceğiz ve kentimizde hizmet çağını devam ettireceğiz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eşi Duygu Günel ile birlikte CHP Kuşadası İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıya katıldı. İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve CHP ilçe yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıya Kuşadalı kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, kadınların siyasette temsilinin önemine dikkat çekerek, CHP tarafından uygulanan kadın kotası yüzde 30 olmasına rağmen, listelerde kadın aday oranının yüzde 41 olmasının çok sevindirici olduğunu söyledi. Kadınların yaşamın her alanında her geçen gün daha da aktif ve güçlü bireyler haline geldiğini ifade eden Başkan Ömer Günel, gelecek dönem Kuşadası Belediyesi yönetiminde kadın bir belediye başkan yardımıcısı bulunacağı sözünü yineledi.

“CHP BAYRAĞINI TÜM TÜRKİYE’YE DİKECEĞİZ”

Kadınların desteğiyle Kuşadası Belediyesi’nde CHP bayrağını dalgalandırmaya devam edeceklerini belirten Başkan Ömer Günel “Hiçbir arkadaşımızı arkada, yolda bırakmadan çoğalarak bugüne ulaştık. Biliyorum ki Kuşadası’nda yaşayan kadın hemşehrilerimizin yüreklerinin güzelliği, takdiri ve desteğiyle 31 Mart’ta gücümüzü bir kez daha göstereceğiz ve kentimizde hizmet çağını devam ettireceğiz” dedi. 31 Mart yerel seçimlerinde elde edilecek başarının 2028’de gerçekleşecek genel seçimler açısından da belirleyici olacağını vurgulayan Başkan Ömer Günel “İnanıyorum ki partimiz, yeni yapılanmasıyla beraber, geçmişten gerekli dersleri çıkararak 2028’de Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını tüm Türkiye’ye dikecek. Aydınlık yarınlarımız sizlerin ellerinde. Bu yolu sizler açacaksınız. Bizim için çok kıymetlisiniz. İyi ki varsınız” diye konuştu.

“ÖMER BAŞKANIMIZI YENİDEN İKTİDARA GETİRECEĞİZ”

CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, “Önümüzde güzel bir süreç var ve ben biliyorum ki bu güzel süreci çok başarıyla atlatacağız. Hep birlikte el ele vererek, gönül gönüle vererek, yüreklerimizi birleştirerek Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Ömer Başkanımızı yeniden iktidara getireceğiz” dedi.

Anka Haber Ajansı