Belediye Başkanı Posbıyık: "Ereğli’ye Yakışır Bir Seçim Dönemi Geçirelim"

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında konuşan Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, “Seçim dönemini kardeşlik içerisinde Ereğli’ye yaraşır bir şekilde geçirelim” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında konuşan Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, “Seçim dönemini kardeşlik içerisinde Ereğli’ye yaraşır bir şekilde geçirelim” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Şubat Ayı toplantısı, AKM Nikah Salonu’nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın başkanlığında yapıldı.

Gündemdeki maddelerin görüşülerek oybirliğiyle karara bağlandığı toplantı öncesi konuşan Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, “Yeni bir seçim dönemine giriyoruz inşallah. Çok değerli arkadaşlarımız aday oluyor. İnşallah seçim dönemini kardeşlik içerisinde, şahsiyete girmeden, gürültü yapmadan hizmet üzerine, güzellikler içerisinde geçmesini, Ereğli’ye yaraşır bir şekilde geçmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Anka Haber Ajansı