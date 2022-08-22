Belediye Otobüsü, Arızalanan Kamyonete Çarptı; 2'si Ağır, 21 Yaralı

Belediye Otobüsü, Arızalanan Kamyonete Çarptı; 2'si Ağır, 21 Yaralı

BURSA'da belediye otobüsü, arızalanınca sürücüsünün yolun sol şeridine park ettiği kamyonete çarpıp, bahçeye savruldu.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da belediye otobüsü, arızalanınca sürücüsünün yolun sol şeridine park ettiği kamyonete çarpıp, bahçeye savruldu. Kazada otobüsteki 2'si ağır, 21 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu Avrupa Konseyi Bulvarı Mutlular mevkisinde meydana geldi. Murat Mutlu, 16 VM 145 plakalı kamyoneti, arızalanınca yolun sol şeridine çekti. Bu sırada arkadan gelen 16 JVY 01 plakalı belediye otobüsü, kamyonete çarpıp, yol kenarındaki bahçeye savruldu. Kazada otobüs şoförü dahil 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otobüs şoförü ile bir yolcunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Belediye Otobüsü, Arızalanan Kamyonete Çarptı; 2'si Ağır, 21 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
3 Kızını Öldüren Müezzinin Akıl Sağlığı Yerinde Çıktı
3 Kızını Öldüren Müezzinin Akıl Sağlığı Yerinde Çıktı
Kadıköy'de 'yan Baktın' Kavgası Kanlı Bitti
Kadıköy'de 'yan Baktın' Kavgası Kanlı Bitti
Evinin Önünde Tabancayla Vurulurak Yaralandı
Evinin Önünde Tabancayla Vurulurak Yaralandı
Hurdaya Dönen Taksiden Hafif Yaralı Şekilde Kurtuldu
Hurdaya Dönen Taksiden Hafif Yaralı Şekilde Kurtuldu
Adana'da Polislere Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Adana'da Polislere Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Sancaktepe'de Tek Katlı Gecekondu Alev Alev Yandı
Sancaktepe'de Tek Katlı Gecekondu Alev Alev Yandı
Gaziantep'te 15 Kişinin Öldüğü Kazada Otobüs Şoförünün İlk İfadesi Ortaya Çıktı (7)
Gaziantep'te 15 Kişinin Öldüğü Kazada Otobüs Şoförünün İlk İfadesi Ortaya Çıktı (7)