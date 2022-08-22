Belediye Otobüsü, Arızalanan Kamyonete Çarptı: 2'si Ağır 21 Yaralı (2)

Belediye Otobüsü, Arızalanan Kamyonete Çarptı: 2'si Ağır 21 Yaralı (2)

Bursa'da, arızalandığı için orta şeritte duran kamyonete çarpıp, savrulan belediye otobüsünün kazası, araç içi kamerasına yansıdı.

KAZA ARAÇ KAMERASINDA

Bursa'da, arızalandığı için orta şeritte duran kamyonete çarpıp, savrulan belediye otobüsünün kazası, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde; orta şeritte duran kamyonete, arkadan gelen belediye otobüsünün çarptığı görülüyor. Ayrıca kamyonetin arkasında duran 2 kişinin son anda otobüsün altında kalmaktan kurtulduğu anlar yer alıyor.

Öte yandan yaralanan 21 kişiden 19'u, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sağlık durumu kritik olan otobüs şoförü ile 1 yolcunun da hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)

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Belediye Otobüsü, Arızalanan Kamyonete Çarptı: 2'si Ağır 21 Yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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