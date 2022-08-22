Belediye Otobüsü, Arızalanan Kamyonete Çarptı: 2'si Ağır, 21 Yaralı (3)

Belediye Otobüsü, Arızalanan Kamyonete Çarptı: 2'si Ağır, 21 Yaralı (3)

Bursa'da, belediye otobüsünün, arızalandığı için orta şeritte duran kamyonete çarpıp, bahçeye savrulduğu kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı.

OTOBÜSTE YAŞANAN PANİK KAMERADA

Bursa'da, belediye otobüsünün, arızalandığı için orta şeritte duran kamyonete çarpıp, bahçeye savrulduğu kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Araç içi kamerasınca bir başka açıdan kaydedilen görüntülerde, kaza anında otobüsün içinde yaşanan panik görülüyor. Yolculardan bazılarının sağa sola savrulduğu görülürken, bazılarının ise telefonlarıyla yardım istediği görüldü.

'TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA ÖNCELİK SAĞLANMALI'

Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çekirge Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti. Aktaş, ciddi bir yaralanma ve can kaybı olmamasının büyük teselli olduğunu dile getirerek, "Özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Otobüslerimize yol vermeyen, hız yapan araçları uyarmak istiyorum. Toplu taşıma araçlarına öncelik sağlanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Bu arada, kazanın yaşandığı bölgeye döner kavşak yapılmasıyla alakalı ihalemizi gerçekleştirmiştik. En kısa zamanda bu da yapılmış olacak" dedi.

Kazada yaralanan 19 yolcu taburcu edilirken, şoför Serkan A. ile bir yolcunun tedavisi ise sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Belediye Otobüsü, Arızalanan Kamyonete Çarptı: 2'si Ağır, 21 Yaralı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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